Rettegtek tőle a salgótarjáni benzinkutakon, most elmegyógyintézetbe került a 24 éves nő - videó

Letartóztattak egy 24 éves salgótarjáni nőt, aki a gyanú szerint rendszeresen zaklatta a benzinkutak dolgozóit és vásárlóit, lopásokat követett el, valamint egy járókelőt is megtámadott az utcán. A nő az előzetes orvosszakértői vizsgálat eredménye után az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) került – tájékoztatott a Nógrád Megyei Főügyészség.

Zaklatta a benzinkutak dolgozóit és vásárlóit, lopott, sőt egy járókelőt is brutálisan bántalmazott egy 24 éves salgótarjáni nő. A bíróság elrendelte a letartóztatását, jelenleg elmegyógyintézetben figyelik meg.

Fotó: police.hu

A benzinkutakon is rendszeresen balhézott

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság adatai szerint a 24 éves nő folyamatosan zaklatta egy helyi benzinkút alkalmazottait és vásárlóit.

A gyanú szerint agresszíven, fenyegetően viselkedett, a betérő vásárlóknak pedig kéretlenül szexuális szolgáltatást ajánlott fel.

Október 20-án ismét összetűzésbe keveredett az egyik töltőállomás dolgozójával. A szóváltás során többször meglökte az alkalmazottat, majd a benzinkút előtt kihelyezett termékeket is felborította.

A nő 2026-ban több lopást is elkövethetett: egyedül vagy társaival salgótarjáni benzinkutakról és üzletekből vitt el különböző árucikkeket, közel 40 ezer forint értékben. Vizsláson egy családi ház udvarára is bemászott, ahonnan visszaváltható palackokkal teli zsákokat lopott el.

Megharapta áldozatát, majd elvette a telefonját

A gyanúsított július 26-án az utcán, minden előzmény nélkül támadt rá egy járókelőre.

A sértettet többször ököllel és tenyérrel megütötte, valamint megrúgta. Amikor a férfi tovább akart menni, a nő megharapta a karján.

A sértett megpróbálta értesíteni a rendőrséget, a támadó azonban kitépte a kezéből a mobiltelefonját, majd elmenekült vele.

Az októberi incidens után a rendőrök őrizetbe vették a nőt. Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatását, amit a Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelt.

Az előzetes orvosszakértői vizsgálat eredményére tekintettel a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

A végzés ellen a gyanúsított fellebbezett, így a döntés egyelőre nem végleges.