Éppen hazafelé tartotta Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálatának munkatársa, amikor Agostyán felől Tardos irányába autózva felfigyelt az úttesten egy alulöltözött, gyalogló férfira. A rendőr felismerte, hogy arról az eltűntről van szó, akiről korábban kaptak bejelentést és a kollégái már nagy erőkkel keresték, ezért azonnal értesítette a Tevékenység-irányítási Központot, ahonnan rendőri egységet irányítottak a helyszínre.

Eltűnt egy fiatal férfi, szolgálaton kívüli rendőr talált rá / Fotó: MW

Eltűnt egy fiatal férfi, szolgálaton kívüli rendőr talált rá

A 32 éves férfi elárulta, hogy az éjszakát az erdőben töltötte, ezért segítségre van szüksége. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai a helyszínen megvizsgálták, majd kórházba szállították.

A szolgálaton kívül intézkedő kollégánkat, Rózsa László r. őrnagyot Boross Zoltán László r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette

- írják a police.hu oldalán.