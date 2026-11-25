Több mint egy hónapja nem adott életjelet magáról egy Tolna vármegyei gyermek, aki egy lakásotthonból tűnt el. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki tud valamit az eltűnt kisfiú hollétéről, jelentkezzen a hatóságoknál.
Több mint egy hónapja nem tudni, hol van a kilencéves O. Sándor, aki október 20-án távozott az iregszemcsei Kék Ég Különleges Lakásotthonból. Az eltűnt kisfiú ügyében a Tamási Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat – írja a Police.hu, ahol fotó is megtekinthető a gyermekről.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt kisfiú megtalálásához
A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki információval rendelkezik a gyermek tartózkodási helyéről, hogy tegyen bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
- Tamási Rendőrkapitányság: 06-74-573-910
- Ingyenesen hívható Telefontanú: 06-80-555-111
- Központi segélyhívó: 112