Több mint egy hónapja nem tudni, hol van a kilencéves O. Sándor, aki október 20-án távozott az iregszemcsei Kék Ég Különleges Lakásotthonból. Az eltűnt kisfiú ügyében a Tamási Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat – írja a Police.hu, ahol fotó is megtekinthető a gyermekről.

Az eltűnt kisfiú ügyében eljárás zajlik

Fotó: MediaWorks

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt kisfiú megtalálásához

A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki információval rendelkezik a gyermek tartózkodási helyéről, hogy tegyen bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén: