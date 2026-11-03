Eltűntként körözik Jáger Annát: búcsúlevelet írt az őt örökbefogadó szülőknek a kamasz

Fricke-Jáger Anna Kamilla élete akár egy megható regény lapjain is megjelenhetne: Jáger Krisztina ügyvédnő a férjével úgy döntött, hogy esélyt adnak egy rossz körülmények közé született kislánynak egy boldog gyermekkorra és egy biztos jövőre. Most eltűntként körözi a rendőrség a gyereket.

Eltűntként keresik Annát Fotó: Olvasói

— Annát 6 hónapos korában fogadtuk örökbe a 14 hónappal idősebb testvérével együtt. Boldogok voltunk, hogy mindkét kislányt megkaphattuk. Szeretetben neveltük őket, ám ahogy Anna elkezdett kamaszodni, a kisebb problémák is egymás után jelentkeztek – mondta az Origónak Krisztina, és hozzátette: a gyermekben felébredt az identitástudat, és egyre inkább misztifikálni kezdte a roma néphez való tartozást.

Egyre gyakrabban előfordult, hogy a nehéz sorsú fiúkkal barátkozott. Főleg az online-felületen lépett kapcsolatba a kifejezetten rossz társadalmi státuszú kamaszokkal. Ezt megpróbáltuk visszanyesni, nem túl nagy sikerrel

– mesélte az aggódó szülő.

Anna három nappal ezelőtt megfogalmazott egy hosszas búcsúüzenetet, amely szíven ütötte a szülőket.

— Leírta, hogy megtalálta élete szerelmét egy 18 éves fiú személyében, és arra kért bennünket, hogy tartsuk tiszteletben a döntését, ő a fiatal férfivel szeretne új életet kezdeni. Kifejtette, sosem tudott a mi családunkban kiteljesedni, hiszen mi mások vagyunk, hiszen ő a cigánysághoz tartozik. Hozzátette, ha megpróbáljuk vele felvenni a kapcsolatot, abból baj lehet – árulta el Krisztina.

Nagy bajtól tartanak az eltűnt lány szülei

Hogy pontosan milyen gondokat vizionált a tinédzser, azt nem részletezte, ám az ügyvédnő sejtelmei rémisztőek.

— Attól tartunk, hogy Anna emberkereskedők markába került. Ismert módszerük, hogy fiatal, jóképű fiúk udvarolni kezdenek a kislányoknak, és mikor teljesen elnyerték a bizalmukat, kiderül, hogy valójában egyáltalán nem tisztességesek a szándékaik.

Szeretetben nevelik a tinédzsert az örökbefogadó szülők Fotók: Olvasói

Anna a búcsúlevél megírása után kikapcsolta a telefonját, így a családnak lehetősége sincs arra, hogy megkérdezzék, hogy van.

A tinédzser jelenleg kilencedikes a táncművészeti szakközépiskolában. A tanulás nem volt az erőssége, ám ezen a területen komoly tehetséget mutatott. Most az iskolában sem jelentkezett.