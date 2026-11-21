Aggasztó hírek érkeztek Budapest XV. kerületéből: egy napon belül két fiatalnak is nyoma veszett, ráadásul (a körözési szám tanúsága alapján) az eltűnésüket is egymás után adták le a rendőrségen. Az illetékes hatóságok így most egyszerre keresik a mindössze 14 éves Szantínót, valamint a 15 éves Szamantát. Korábban már többször beszámolt a hazai sajtó mindkét fiatal eltűnéseiről.

Jelenleg is keresi a rendőrség a két eltűnt kamaszt

Fotó: MediaWorks

Szamanta 156-160 centiméter körüli magasságú lány fekete, vállig érő hajjal. Fotója ide kattintva tekinthető meg. Szantínó ugyancsak 156-160 centiméter körüli magasságú, rövid, fekete hajú, vékony testalkatú gyermek. A fényképe itt nézhető meg egészen addig, amíg elő nem kerül.

Segíts megtalálni az eltűnt fiatalokat!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt fiatalok tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.