Emberölés kísérletének gyanújával vették őrizetbe azt a 27 éves férfit, aki egy csepeli bolti lopás után autóval próbált elmenekülni, miközben elütötte az őt feltartóztatni próbáló alkalmazottat. A férfi nem jutott messzire: több autónak is nekihajtott, majd gyalogosan próbált elmenekülni, de a szemtanúk feltartóztatták a rendőrök kiérkezéséig.

A rendőrök elfogták az emberölés gyanúsítottját - Fotó: Mediaworks

Lopás után próbált elmenekülni a tolvaj

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset november 15-én délelőtt történt egy XXI. kerületi üzletnél.

Egy férfi lopott az áruházból, majd a zsákmánnyal kiszaladt, és beült az őt váró autóba.

A sofőr menekülni próbált, ám az üzlet parkolójában egy zsákutcába hajtott. Miután megfordult, nagy sebességgel elindult kifelé.

A gyanú szerint ekkor szándékosan elütötte az üzlet egyik dolgozóját, aki megpróbálta feltartóztatni a tolvajokat.

A sofőr azonban nem állt meg, hanem fékezés nélkül továbbhajtott. Menekülés közben először egy forgalmi okból megálló autónak, majd egy parkoló járműnek ütközött. A balesetek után már nem tudott autóval továbbmenni, ezért kiszállt, és gyalog próbált elmenekülni.

A szemtanúk azonban feltartóztatták a férfit, így a rendőrök a helyszínen elfogták.

A sérült bolti alkalmazotthoz mentőt hívtak, akit kórházba szállítottak.

Emberölés kísérletével gyanúsítják a 27 éves sofőrt

A BRFK Életvédelmi Osztályának nyomozói a 27 éves férfit emberölés bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is.

Az autóban utazó két másik ember felkutatása még folyamatban van. A rendőrség az eset minden körülményét vizsgálja, és azt is megállapítják, hogy a történtek során milyen további bűncselekmények vagy szabálysértések valósulhattak meg.

A hatóságok tehát már nem egyszerű bolti lopásként kezelik az ügyet: a menekülés közben történt szándékos gázolás miatt emberölés kísérletének gyanúja is felmerült.

Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az eset korábbi részleteiről az Origo korábbi cikkében olvashatnak.