Emberölés minősített esetével gyanúsítják azt a férfit, akit korábban egy elhunyt dunapataji asszony kifosztása miatt fogtak el. A nyomozás azután indult el, hogy a településen december és március között több idős nő is rejtélyes körülmények között hunyt el. Bár halálukat először természetesnek minősítették, a hozzátartozóknak feltűnt, hogy az elhunytak otthonából készpénz és ékszerek tűntek el.

Minősített emberölés miatt nyomoz a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Szabó Imre

Az egyik áldozatra furcsa testhelyzetben, a nyakán fojtogatásra utaló nyomokkal találtak rá, ami tovább erősítette a bűncselekmény gyanúját. A rendőrség áprilisban fogott el egy férfit a kifosztások miatt, aki azóta is letartóztatásban van. A hatóságok júniusban a település két temetőjében - köztük a dunapataji katolikus temetőben - négy idős nő holttestét exhumálták, hogy tisztázzák a halálesetek pontos okát.

Minősített emberölés miatt nyomoz a rendőrség

A Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az RTL Híradónak megerősítette: az orvosszakértői vélemények és a bizonyítékok alapján legalább egyikük halálát bántalmazás okozta. Emiatt a rendőrség emberölésre minősítette át az ügyet, a fogva tartott férfit pedig november 16-án minősített emberölés gyanúja miatt hallgatták ki. A többi exhumált áldozat ügyében még tart a vizsgálat.

Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere elmondta, hogy a helyiek végig gyilkosságot sejtettek a háttérben, így a nyomozás mostani előrelépése megnyugvást hozott a hozzátartozóknak, akikkel folyamatosan tartja a kapcsolatot.

Egyelőre nem tudni, hogy a gyanúsított tett-e beismerő vallomást, de ha bűnössége beigazolódik, akár életfogytiglani szabadságvesztésre is ítélhetik.