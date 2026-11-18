Egy nemzetközileg körözött férfit kaptak el a nyírbátori rendőrök. A 25 éves gyanúsítottat emberöléssel vádolják.

Emberölés miatt körözött török férfit kaptak el a rendőrök. Fotó: Police.hu

Emberölés miatt körözték a török férfit

A rendőrség közleménye szerint ismét ellenőrizték a nyírbátori őrzött szálláson idegenrendészeti őrizetben lévő 25 éves férfit, és kiderült, hogy a német hatóságok emberölés miatt nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Emiatt előállították a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, majd kiadatási őrizetbe helyezve büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A körözésről, valamint az emberölésről további részleteket nem közöltek.

Till Tamás megölése miatt 15 évre ítélték Fehér Jánost

Bűnösnek találta és a maximális büntetést szabta ki a Kecskeméti Törvényszék a bajai kisfiú megölésével vádolt Fehér Jánosra. Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról, és soha többé nem tért haza. Holtteste 24 évvel később került elő. A szülei, Katalin és Mátyás összeomolva hallgatta végig a bírósági első fokú ítéletét.