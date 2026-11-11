Három napig tarthatta fogva egy furgonban a nőt: megdöbbentő emberrablás Győrnél

A police.hu tájékoztatása szerint emberrablás és más bűncselekmények miatt nyomoznak egy 41 éves magyar férfival szemben. A gyanúsított egy furgonban tartott fogva egy nőt Győr környékén, majd Ausztriába vitte. A férfit a felső-ausztriai braunaui járásban fogták el.

Emberrablás Győr közelében: kórházba került a három napig fogva tartott nő. Fotó: Unsplash

A magyar rendőrök egy Győr környéki településen tartott helyszíni szemle során bizonyítási eszközöket találtak. Lefoglalták az elkövetéshez használt járművet, valamint egy kést és egy pisztolyt. A nyomozás a férfi letartóztatása mellett, az osztrák hatóságokkal együttműködésben folytatódik.

Újabb részletek az emberrablás ügyében

A Kronen Zeitung szerint a 62 éves osztrák nő november 7-én tett feljelentést Braunau am Innben. A lap azt írta, hogy magyar ismerőse győrújbaráti nyaralásra hívta, majd három napig tartotta fogva egy erre a célra átalakított kisbusz rakterében.

Az osztrák újság beszámolója alapján a férfi bántalmazta és fenyegette a nőt, feltehetően azért, hogy pénzt szerezzen tőle. Később feladta a tervét, és visszavitte Ausztriába.

A feljelentés után a Cobra bevetési egység fogta el a gyanúsítottat. A Kronen Zeitung szerint a férfi beismerte a bűncselekményt. A sérült nő kórházi ellátásra szorult.