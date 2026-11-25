Farkas Helga ügye a mai napig egyike a magyar kriminalisztika legnagyobb rejtélyeinek. A fiatal lány 1991. június 27-én rabolták el, majd váltságdíjat követeltek érte, ám a zsaroló végül nem jelentkezett. Helga holtteste sosem került elő, míg az elrablói közül az egyikkel öt lövés végzett, a másik pedig 10 évet kapott a lány elrablása, zsarolás, egy takarékszövetkezet fiókjának kirablása és más bűncselekmények miatt, amit le is ült. Ez az eset volt Magyarországon az első emberrablás a rendszerváltás után, amelyben a feltételezések szerint újabb fordulatot jelenthet az, hogy a minap kúttisztítás közben előkerült egy emberi koponyadarab egy tanyán Nagymágocson: a tulajdonos ekkor azonnal értesítette rendőrséget, akik három rendőrautóval vonultak a helyszínre.

Farkas Helga nevét emlegetik a megtalált koponya kapcsán / Fotó: Kovács Erika / Délmagyar

Farkas Helga nevét emlegetik a megtalált koponya kapcsán

Azt, hogy hogyan került oda a maradvány, egyelőre nem tudni, a helyiek azonban Farkas Helga nevét emlegetik, miután a tanya, ahol rátaláltak a koponyára, a nagymágocsiak elmondása szerint korábban a lány rokonainak tulajdonában volt. A faluban így gyorsan híre ment a koponyadarab megtalálásának és akadnak, akik összekötik Farkas Helgával az ügyet.

Fontos azonban kiemelni, egyelőre nem tudni, egyelőre nem lehet tudni, a felszínre került koponyadarab hány éves, ahogy azt sem, férfi vagy női koponyából származik-e.

Az ügyben a Szentesi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indít eljárást. Az ügybe szakértőket vonnak be, hogy kiderüljön, férfi, vagy női koponya darabját rejtette-e a nagymágocsi föld, illetve milyen korú a lelet.

A Délmagyar megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete megerősítette, hogy emberi csontra bukkantak a nagymágocsi tanyakútban, az elsődleges szemle alapján bűncselekményre utaló nyomot nem találtak.

Mindeközben tagadta a bűnösségét a férfi, aki a vád szerint életveszélyesen megfenyegette Renner Erikát. A lúgos orvos áldozataként ismertté vált nő a minap szemből szembe találkozott R. Lászlóval a bíróságon. A részleteket ITT lehet elolvasni!



