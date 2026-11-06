Többmilliót érő bronzszobrot loptak el a Farkasréti temetőből – a nyilvánosság segítségét kérik

Több száz kilogrammos bronzszobrot loptak el a Farkasréti temető művészparcellájából, Martsa István szobrászművész és felesége, M. Szűcs Ilona festőművész sírjáról. A csaknem ötven éve elhelyezett alkotás eltűnéséről a házaspár lánya, Martsa Piroska számolt be október 31-én Facebook-oldalán.

A Farkasréti temető egyik védett sírhelyéről vitték el a többmilliós értékű bronzszobrot

Fotó: Konektus Photo / Shutterstock / Illusztráció

A Caritas (Szeretet/Adakozás) című, életnagyságú bronzszobor eltűnését a család egyik ismerőse vette észre, amikor halottak napja előtt felkereste a sírhelyet. A műalkotás a temető 25/1-es művészparcellájában, Nagy László költő sírja mellett állt.

A hozzátartozók az értesítést követően a helyszínre mentek, ahol megbizonyosodtak arról, hogy a szobrot a kőtalapzatával együtt eltulajdonították.

Teherautóval vihették el a szobrot a Farkasréti temetőből

Martsa Piroska a Blikknek elmondta, hogy a sír mögött álló tiszafa valamennyi ágát levágták. Feltételezése szerint a tolvajok ezekkel takarhatták le a teherautóra rakott műalkotást.

A szobrászművész lánya szerint a lopást megrendelésre is elkövethették, de azt sem zárja ki, hogy színesfémtolvajok vitték el a bronzszobrot.

Az életnagyságú, véradó nőt ábrázoló alkotás a kőtalapzatával együtt több mint kétszáz kilogrammot nyomhatott. Martsa Piroska úgy véli, hogy a szobor elszállításához teherautóra és több ember összehangolt munkájára lehetett szükség.

Mivel a sírhely a művészparcella forgalmas részén található, a család szerint a lopást feltehetően alkonyatkor vagy éjszaka követhették el.

Többmilliós kárt okozhattak a tolvajok

A Caritas című alkotás eredeti példánya a pápai véradóállomáson található. A Martsa István 1978-ban bekövetkezett halála után készült második bronzöntvényt a művész sírján helyezték el.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az alkotás eszmei és művészettörténeti értéke felbecsülhetetlen. Amennyiben a szobor nem kerül elő, a család saját forrásból nem tudja finanszírozni a pótlását.

Nyomozást indított a rendőrség a Farkasréti temetőben történt lopás ügyében A hozzátartozók feljelentést tettek, az eltulajdonított műalkotás pedig bekerült a lopott kulturális javak hivatalos nyilvántartásába. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Blikk megkeresésére közölte, hogy lopás bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, a tájékoztatás időpontjáig gyanúsítottat nem hallgattak ki. A család a nyilvánosság segítségét is kéri. Arra kérik a műkereskedőket és a fémátvevő telepek munkatársait, hogy amennyiben a szobrot vagy annak darabjait eladásra kínálják, értesítsék a hatóságokat.

Megszólalt a temető fenntartója

A Farkasréti temetőt üzemeltető Budapesti Közművek Zrt. BTI Temetkezési Divíziója közölte, hogy tudomása van az esetről, és együttműködik a nyomozó hatóságokkal.