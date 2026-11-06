Többmilliót érő bronzszobrot loptak el a Farkasréti temetőből – a nyilvánosság segítségét kérik

Több száz kilogrammos bronzszobrot loptak el a Farkasréti temető művészparcellájából, Martsa István szobrászművész és felesége, M. Szűcs Ilona festőművész sírjáról. A csaknem ötven éve elhelyezett alkotás eltűnéséről a házaspár lánya, Martsa Piroska számolt be október 31-én Facebook-oldalán.
A Caritas (Szeretet/Adakozás) című, életnagyságú bronzszobor eltűnését a család egyik ismerőse vette észre, amikor halottak napja előtt felkereste a sírhelyet. A műalkotás a temető 25/1-es művészparcellájában, Nagy László költő sírja mellett állt.
A hozzátartozók az értesítést követően a helyszínre mentek, ahol megbizonyosodtak arról, hogy a szobrot a kőtalapzatával együtt eltulajdonították.
Teherautóval vihették el a szobrot a Farkasréti temetőből
Martsa Piroska a Blikknek elmondta, hogy a sír mögött álló tiszafa valamennyi ágát levágták. Feltételezése szerint a tolvajok ezekkel takarhatták le a teherautóra rakott műalkotást.
A szobrászművész lánya szerint a lopást megrendelésre is elkövethették, de azt sem zárja ki, hogy színesfémtolvajok vitték el a bronzszobrot.
Az életnagyságú, véradó nőt ábrázoló alkotás a kőtalapzatával együtt több mint kétszáz kilogrammot nyomhatott. Martsa Piroska úgy véli, hogy a szobor elszállításához teherautóra és több ember összehangolt munkájára lehetett szükség.
Mivel a sírhely a művészparcella forgalmas részén található, a család szerint a lopást feltehetően alkonyatkor vagy éjszaka követhették el.
Többmilliós kárt okozhattak a tolvajok
A Caritas című alkotás eredeti példánya a pápai véradóállomáson található. A Martsa István 1978-ban bekövetkezett halála után készült második bronzöntvényt a művész sírján helyezték el.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az alkotás eszmei és művészettörténeti értéke felbecsülhetetlen. Amennyiben a szobor nem kerül elő, a család saját forrásból nem tudja finanszírozni a pótlását.
Nyomozást indított a rendőrség a Farkasréti temetőben történt lopás ügyében
A hozzátartozók feljelentést tettek, az eltulajdonított műalkotás pedig bekerült a lopott kulturális javak hivatalos nyilvántartásába.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Blikk megkeresésére közölte, hogy lopás bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, a tájékoztatás időpontjáig gyanúsítottat nem hallgattak ki.
A család a nyilvánosság segítségét is kéri. Arra kérik a műkereskedőket és a fémátvevő telepek munkatársait, hogy amennyiben a szobrot vagy annak darabjait eladásra kínálják, értesítsék a hatóságokat.
Megszólalt a temető fenntartója
A Farkasréti temetőt üzemeltető Budapesti Közművek Zrt. BTI Temetkezési Divíziója közölte, hogy tudomása van az esetről, és együttműködik a nyomozó hatóságokkal.
A társaság tájékoztatása szerint az általuk fenntartott 15 sírkert összesen több mint 400 hektáron terül el, ezért a területek folyamatos őrzése csak korlátozottan biztosítható. A sírhelyek teljes körű kamerás megfigyelését kegyeleti és adatvédelmi szempontok is akadályozzák.
A temető bejáratánál működő kamerák felvételeit tíz napig őrzik meg, emellett a biztonsági szolgálat rendszeres járőrszolgálatot végez.
A fenntartó közlése szerint a biztonsági személyzetnek a be- és kihajtáskor ellenőriznie kell a teherautók, a zárt felépítményű járművek és a sírköves vállalkozók gépkocsijainak rakterét. Az ellenőrzéseket fényképekkel dokumentálják, rendellenesség esetén pedig megtilthatják a járművek kihajtását, és szükség esetén értesítik a hatóságokat.
Martsa Piroska szerint a műalkotás pótlása jelentős anyagi terhet jelentene a családnak. Egy hasonló méretű bronzszobor újraöntése önmagában legalább hárommillió forintba kerülne.