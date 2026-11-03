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támadás

Félholtra verte a barátnőjét egy pécsi férfi a társasház folyosóján

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Brutális támadás történt a napokban egy pécsi társasház folyosóján, ahol egy férfi bántalmazta az élettársát. A nyomozók a támadó férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
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támadásPécsbántalmazás

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói november 1-jén egy 28 éves pécsi férfit hallgattak ki.

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A férfi életveszélyes sérüléseket okozott a párjának - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A férfi napokkal korábban otthonában bántalmazta az élettársát.

Testszerte ütlegelte a nőt, többször nagy erővel fejbe vágta, ezután kirángatta a társasház folyosójára, majd ott is megverte.

A mentők a nőt súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba – írja a police.hu.

A rendőrök őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték a letartóztatását. Életveszélyt okozó testi sértés miatt indult ellene eljárás.

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