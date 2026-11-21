November 20-án, pénteken jelentős rendőri jelenlétre figyelhettek fel a miskolciak a belváros több pontján. A fogolyszökés híre a közösségi médiában terjedt el, ahol többen arról számoltak be, hogy a rendőrök villamosokat és lépcsőházakat is ellenőriztek – írja a Boon.hu.

Fogolyszökés miatt adtak ki elfogatóparancsot egy 57 éves férfi ellen november 20-án

Fotó: Boon.hu

Fogolyszökés Miskolcon: több helyszínen is kerestek egy férfit

A Miskolc Most Facebook-csoportban megjelent beszámolók szerint péntek délután rendőrök szálltak fel egy villamosra a belvárosi főtér környékén. Az egyik hozzászóló azt állította, hogy az utasoknak az intézkedés ideje alatt a járművön kellett maradniuk.

Egy másik szemtanú szerint a rendőrök fényképet mutattak a villamosvezetőnek a keresett férfiról, és a ruházatáról is érdeklődtek.

A Király utcában szintén rendőri intézkedésekről számoltak be. Egy hozzászóló szerint a rendőrök egy társasház lakásaiba csengettek be, majd egy, az épületből kiszaladó férfi után eredtek.

A közösségi médiában megjelent információk alapján a Centrum és a Búza tér környékén is kerestek valakit. Egy szemtanú állítása szerint a Centrumnál már 13 óra 30 perc körül rendőrök intézkedtek.

A beszámolókban szereplő események pontos körülményeit a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Megszólalt a rendőrség a fogolyszökés ügyében

A Borsod Online megkereste a Miskolci Rendőrkapitányságot, amely megerősítette, hogy körözési eljárás van folyamatban.

Valóban érvényben van egy körözési eljárás, az ügy kivizsgálása jelenleg is zajlik

– közölte a rendőrség.

A rendőrség hivatalos körözési nyilvántartásában egy november 20-án elrendelt elfogatóparancs is szerepel. A police.hu adatai szerint a Miskolci Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt körözi az 57 éves M. Zsoltot.

Az elfogatóparancs jogalapjaként a Büntető Törvénykönyv 283. paragrafusát jelölték meg, amely a fogolyszökés bűncselekményére vonatkozik.

A nyilvántartásból ugyanakkor nem derül ki, hogy a férfi pontosan honnan és milyen körülmények között szökött meg. Azt sem erősítették meg hivatalosan, hogy a belvárosban történt rendőri intézkedések közvetlenül ehhez a körözéshez kapcsolódtak-e.