November 20-án, pénteken jelentős rendőri jelenlétre figyelhettek fel a miskolciak a belváros több pontján. A fogolyszökés híre a közösségi médiában terjedt el, ahol többen arról számoltak be, hogy a rendőrök villamosokat és lépcsőházakat is ellenőriztek – írja a Boon.hu.
Fogolyszökés Miskolcon: több helyszínen is kerestek egy férfit
A Miskolc Most Facebook-csoportban megjelent beszámolók szerint péntek délután rendőrök szálltak fel egy villamosra a belvárosi főtér környékén. Az egyik hozzászóló azt állította, hogy az utasoknak az intézkedés ideje alatt a járművön kellett maradniuk.
Egy másik szemtanú szerint a rendőrök fényképet mutattak a villamosvezetőnek a keresett férfiról, és a ruházatáról is érdeklődtek.
A Király utcában szintén rendőri intézkedésekről számoltak be. Egy hozzászóló szerint a rendőrök egy társasház lakásaiba csengettek be, majd egy, az épületből kiszaladó férfi után eredtek.
A közösségi médiában megjelent információk alapján a Centrum és a Búza tér környékén is kerestek valakit. Egy szemtanú állítása szerint a Centrumnál már 13 óra 30 perc körül rendőrök intézkedtek.
A beszámolókban szereplő események pontos körülményeit a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.
Megszólalt a rendőrség a fogolyszökés ügyében
A Borsod Online megkereste a Miskolci Rendőrkapitányságot, amely megerősítette, hogy körözési eljárás van folyamatban.
Valóban érvényben van egy körözési eljárás, az ügy kivizsgálása jelenleg is zajlik
– közölte a rendőrség.
A rendőrség hivatalos körözési nyilvántartásában egy november 20-án elrendelt elfogatóparancs is szerepel. A police.hu adatai szerint a Miskolci Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt körözi az 57 éves M. Zsoltot.
Az elfogatóparancs jogalapjaként a Büntető Törvénykönyv 283. paragrafusát jelölték meg, amely a fogolyszökés bűncselekményére vonatkozik.
A nyilvántartásból ugyanakkor nem derül ki, hogy a férfi pontosan honnan és milyen körülmények között szökött meg. Azt sem erősítették meg hivatalosan, hogy a belvárosban történt rendőri intézkedések közvetlenül ehhez a körözéshez kapcsolódtak-e.
Egy nappal korábbi kábítószerüggyel is összefügghet a fogolyszökés?
A Borsod Online meg nem erősített információi szerint a pénteki események kapcsolatban állhatnak egy november 19-i miskolci rendőrségi akcióval.
A rendőrök csütörtökön egy 57 éves férfit fogtak el a miskolci Magashegyen, miután kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás során eljutottak az ingatlanához.
A házkutatás során kábítószert, készpénzt és a kábítószer terjesztéséhez használható eszközöket foglaltak le. Az ingatlanhoz tartozó kecskeólban egy ötven tőből álló marihuánaültetvényt is találtak. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
A hatóságok azonban nem erősítették meg, hogy a kábítószerügyben elfogott férfi azonos lenne a fogolyszökés miatt körözött személlyel.
Egyelőre az sem ismert, hogy a keresett fogvatartottat sikerült-e elfogni. A rendőrség tájékoztatása szerint az ügy kivizsgálása folyamatban van.