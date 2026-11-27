Súlyos gázolás történt péntek este hat óra körül az 5408-as úton, Kiskunhalas és Harkakötöny között. A BAON.hu helyszíni információi szerint egy sárga mellényt viselő férfi kézikocsit húzott az út közepén, amikor a Kiskunhalas felől érkező autó vezetője későn észlelte, és elgázolta.

Gázolásos baleset történt Kiskunhalas és Harkakötöny között (Illusztráció)

Fotó: Pexels

Gázolásos baleset Kiskunhalas és Harkakötöny között

A férfi az ütközés következtében a szélvédőre repült, majd visszazuhant az úttestre. Súlyos sérüléseket szenvedett, a lábszárcsontja is eltört. A helyszínre két mentőautót riasztottak.

Az ütközés erejétől a férfi kézikocsija az árokba repült, ahol a rendőrök egy járómankót is találtak, amely feltehetően szintén a sérült gyalogosé. A baleset után teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt, később azonban félpályán megindulhatott a forgalom.

A gázolás pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

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