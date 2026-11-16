Elgázolták az őket üldöző bolti alkalmazottat a csepeli tolvajok, majd két másik autót is összetörtek

Súlyos gázolás történt vasárnap a csepeli Lidl parkolójában, ahol a menekülő tolvajok elütötték az őket megállítani próbáló bolti alkalmazottat. A férfit a helyszínen újra kellett éleszteni egyes beszámolók szerint. A gázolók segítségnyújtás nélkül elmenekültek, majd két másik autónak is nekicsapódtak.

A csepeli Lidlben lopáson ért tolvajok elgázoltak egy bolti alkalmazottat, majd elmenekültek. Két másik autónak is nekicsapódtak, a sérültet kórházba vitték (illusztráció)

Fotó: Havran Zoltán / MW

Több métert repült az elgázolt bolti alkalmazott

A TV2 Tények műsora szerint egy férfi és társa lopni ment a csepeli, Ady Endre úti Lidlbe. Amikor lebuktak, menekülni kezdtek, az üzlet biztonsági őre pedig utánuk indult, hogy megállítsa őket.

A tolvajok autóba ültek, majd elgázolták az őket üldöző alkalmazottat, aki az ütközés következtében több métert repült. A sérült férfit az úttesten hagyták, és továbbhajtottak.

A BudapestKörnyéke.hu értesülései szerint a bolti dolgozó olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen újra kellett éleszteni. A mentők ezt követően a Semmelweis Egyetem klinikájára szállították. A portál úgy tudja, fej- és végtagsérüléseket szenvedett.

Két másik autónak is nekicsapódtak a menekülő tolvajok

A menekülő autó az Ady Endre út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében nagy erővel egy piros lámpánál várakozó Suzukinak ütközött, majd egy parkoló autónak csapódva állt meg. A BudapestKörnyéke.hu cikke szerint a jármű utasai ezután gyalog próbáltak elmenekülni, de néhányukat civilek visszavitték a helyszínre.