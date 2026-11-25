Kétéves gyermeket ütött el egy személyautó a romániai Piatra Neamț egyik utcájában. A gázolás következtében a kisgyermek megsérült, ezért kórházba szállították – számolt be róla a Maszol.

A gázolás helyszínéről kórházba szállították a kétéves gyermeket (A kép illusztráció)

Fotó: PETRUT CALINESCU / AFP

Büntetőeljárás indult a gázolás miatt

A Neamț megyei rendőrség tájékoztatása szerint a személyautót egy 47 éves helyi férfi vezette. A gyermek rollerrel próbált átkelni az úttesten egy olyan szakaszon, ahol nem volt kijelölt átkelőhely.

A helyszínre érkező mentők ellátták a sérült gyermeket, majd kórházba szállították. Sérüléseinek súlyosságáról nem közöltek részleteket.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárást az ügyben.