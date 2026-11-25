Egy kétéves gyermek rollerrel próbált átkelni az úttesten, amikor elütötte egy személyautó. A gázolás miatt a rendőrség büntetőeljárást indított.
Kétéves gyermeket ütött el egy személyautó a romániai Piatra Neamț egyik utcájában. A gázolás következtében a kisgyermek megsérült, ezért kórházba szállították – számolt be róla a Maszol.
Büntetőeljárás indult a gázolás miatt
A Neamț megyei rendőrség tájékoztatása szerint a személyautót egy 47 éves helyi férfi vezette. A gyermek rollerrel próbált átkelni az úttesten egy olyan szakaszon, ahol nem volt kijelölt átkelőhely.
A helyszínre érkező mentők ellátták a sérült gyermeket, majd kórházba szállították. Sérüléseinek súlyosságáról nem közöltek részleteket.
A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárást az ügyben.