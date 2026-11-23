Hat férfi ellen emelt vádat a Soproni Járási Ügyészség egy 2023 májusában történt, halálos áldozatot követelő gázrobbanás miatt. A vádirat szerint egy soproni társasház lakói gázszivárgást jelentettek, a helyszínre érkező szerelők azonban nem hárították el a hibát.

Halálos gázrobbanás történt Sopronban, még 2023-ban: az ügyészség most gondatlan vszélyeztetés miatt emelt vádat (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Gázrobbanás Sopronban: vádat emeltek hat férfi ellen

A vádlottak ugyanannál a gázszolgáltatónál dolgoztak. Hárman gázszerelőként, hárman pedig vezetőként láttak el feladatokat.

A szerelők nem szüntették meg a gázszivárgást, vezetőik ennek ellenére rendben találták a hibaelhárítást. Később bekövetkezett a halálos tragédia.

Az ott tartózkodó ember olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt. A gázrobbanás következtében a lakásban és az épületben több millió forintos kár keletkezett, és az utcán parkoló autók közül is több megrongálódott.

Az ügyészség szerint a tragédia elkerülhető lett volna, ha a hat férfi betartja a szakmai előírásokat.

A vádlottaknak halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt kell felelniük. Bűnösségük megállapítása esetén akár öt év szabadságvesztést is kaphatnak – olvasható az ügyészség oldalán.