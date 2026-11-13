Gyalogost gázoltak halálra a Váci úton, a rendőrség figyelmeztetést adott ki

Újabb gyalogosgázolás történt Budapesten péntek hajnalban. A Váci úton bekövetkezett balesetben egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a Facebook-oldalán.
Pár napja is történt gyalogosgázolás Budapesten
A BRFK emlékeztetett arra, hogy két nappal korábban két gyalogost is elütöttek a fővárosban, de egyikük sem szenvedett súlyos sérüléseket. A péntek hajnali baleset azonban halálos áldozatot követelt.
A rendőrség hangsúlyozta, hogy a Váci úton történt tragédia körülményeit még vizsgálják, ezért annak lehetséges okairól egyelőre nem kívánnak nyilatkozni.
A rendőrség figyelmeztetett az esős időjárás veszélyeire
A BRFK a bejegyzésében az elmúlt napok csapadékos időjárásával összefüggő közlekedési kockázatokra is felhívta a figyelmet.
Mint írták, a gyalogosok figyelmét már egy mélyre húzott kapucni vagy egy esernyő is elterelheti a forgalomról. Ezért azt javasolják, hogy az úttesten való átkelés előtt lehetőség szerint teremtsenek szemkontaktust a járművezetőkkel, és minden esetben győződjenek meg arról, hogy biztonságosan áthaladhatnak.
Az autósok számára szintén fokozott óvatosságot javasolnak. Az eső, a párás szélvédő és a nedves aszfaltról visszaverődő fények egyaránt ronthatják a látási viszonyokat, ami megnehezítheti a közlekedési helyzetek időben történő felismerését. Különösen az oldalról érkező veszélyek maradhatnak észrevétlenek.
A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy ezek a látszólag apró körülmények is hozzájárulhatnak a veszélyhelyzetek késői észleléséhez, amikor már nem biztos, hogy elegendő idő marad a megfelelő reagálásra.