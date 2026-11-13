Gyalogost gázoltak halálra a Váci úton, a rendőrség figyelmeztetést adott ki

Újabb gyalogosgázolás történt Budapesten péntek hajnalban. A Váci úton bekövetkezett balesetben egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a Facebook-oldalán.

A gyalogosgázolás körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálja

Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság﻿ Facebook-oldala

Pár napja is történt gyalogosgázolás Budapesten

A BRFK emlékeztetett arra, hogy két nappal korábban két gyalogost is elütöttek a fővárosban, de egyikük sem szenvedett súlyos sérüléseket. A péntek hajnali baleset azonban halálos áldozatot követelt.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a Váci úton történt tragédia körülményeit még vizsgálják, ezért annak lehetséges okairól egyelőre nem kívánnak nyilatkozni.