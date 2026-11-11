Ráfázott a szolnoki gyilkos: pénzért ölte meg anyja egykori párját, de a postás később érkezett a nyugdíjjal

Többszörösen minősülő emberölés miatt emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki 2026 februárjában egy szolnoki házban végzett édesanyja korábbi élettársával. A vádirat szerint a 47 éves férfi pénzt akart szerezni az idős férfitól, ezért előre kitervelte a támadást – írja a Szoljon.

A gyilkosság után 15 órával elfogták a férfit, aki a vád szerint megölte anyja volt élettársát.

Fotó: Mészáros János / MW

Pénzt akart szerezni az idős férfitól

Az ügyészség szerint a férfi 2025 végén anyagi nehézségekkel küzdött, majd megszűnt a munkaviszonya is. 2026 februárjára kilátástalan helyzetbe került, ezért elhatározta, hogy pénzt szerez édesanyja volt párjától. Tudta, hogy a 79 éves férfi jelentősebb összeget tart a szolnoki, Uszály utcai otthonában, és életkora miatt komoly ellenállásra sem számított.

A Vízpart körúti Uszály utcai ház Szolnokon, amelyben a vád szerint Jani bácsit megölte M.P.

Fotó: Nagy Balázs / MW

A férfi február elején felkereste az idős ismerősét, hogy felderítse a helyszínt. Néhány nappal később ismét megjelent az ingatlannál. A vádiratból kiderül, hogy ekkor már egy feszítővasat is vitt magával, autóját pedig távolabb parkolta le.

Feszítővassal támadt rá

Február 16-án délelőtt az idős férfi ismerősként beengedte a vádlottat a házba.

A férfi ezután rátámadt, és olyan súlyosan bántalmazta, hogy a 79 éves áldozat a helyszínen meghalt.

A támadó ezt követően átkutatta az ingatlant, készpénzt vett magához, majd elmenekült.

A holttestet még aznap délután a postás találta meg, aki az idős férfi nyugdíját vitte volna a házhoz.

A rendőrök rövid időn belül lezárták a környéket, és megkezdték a helyszíni szemlét. A 47 éves gyanúsítottat mintegy 15 órával később elfogták, és beismerő vallomást tett.

A Holt-Tiszába dobta a véres ruhát és a gyilkos eszközt

A bíróság elé került iratokból kiderült, hogy az elkövetéshez használt eszközöket, valamint véres nadrágját a férfi a Holt-Tiszába dobta. A tárgyakat később búvárok hozták a felszínre.

A gyilkos eszközök, melyeket búvárok hoztak felszínre a szolnoki Holt-Tiszából.

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a férfi letartóztatásának fenntartása mellett fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság zárja ki a vádlottat a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék hoz majd döntést.