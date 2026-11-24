A vádirat szerint a gyilkos férfi az élettársával és közös gyermekükkel 2016 óta lakott Komádiban. A család rossz anyagi körülmények között élt, mert a vádlott az alkalmi munkákból származó jövedelmét rendszeresen alkoholra költötte.

A rendőrök még abban a hónapban elfogták a gyilkost

Fotó: police.hu

A férfi egy helyi presszóban ismerte meg áldozatát, egy egyedül élő 84 éves férfit, aki többször adott kölcsönt neki.

Nem kapott pénzt, ezért megölte

A vádlott 2025 novemberében részegen ment az idős férfi házához, mert pénzt akart kölcsön kérni, de nem kapott.

Az elkövető ettől nagyon dühös lett, felkapott egy baltát, és nagy erővel fejen ütötte az idős férfit.

A földre eső áldozat fejére ezután még több ütést mért a baltával, majd többször meg is rúgta őt. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rövid időn belül meghalt.

A gyilkos ezután átkutatta a zsebeit, de mivel nem talált pénzt, a tárolóból elvett két, összesen 160 ezer forint értékű szerszámgépet, a melléképületet bezárta és távozott a helyszínről. Az ellopott gépeket később 70 ezer forintért eladta egy ismerősének, aki nem tudott a bűncselekményről.

Az idős férfi holttestét két hét múlva fedezték fel.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség a letartóztatásban lévő férfit nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja – írja az MTI.

A gyilkos elfogásáról a rendőrség egy videót is megosztott tavaly novemberben:

Az ügyészség a vádiratban kérte, hogy a Debreceni Törvényszék a vádlottat, ha beismeri tettét, 17 év fegyházbüntetésre ítélje és 70 ezer forint összegben rendeljen el vagyonelkobzást.

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