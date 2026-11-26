Gyilkosságról számoltak be a police.hu oldalán. A közlemény szerint a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói bejelentés alapján szerda este egy XIV. kerületi lakáshoz mentek, majd, miután a katasztrófavédelem munkatársainak segítségével bejutottak, egy 20-30 év körüli férfira találtak rá holtan a lakásban.

Gyilkosság Budapesten: elfogták a feltételezett elkövetőt / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Joey Zhou

Gyilkosság Budapesten: elfogták a feltételezett elkövetőt

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek és szemlét tartottak, melynek során felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A feltételezett elkövetőt, egy 24 éves férfit ezután az Életvédelmi Osztály nyomozói azonosították, majd a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségével a csütörtök reggeli órákban elfogták a VI. kerületben, a Király utcában.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.