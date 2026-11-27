Mint korábban megírtuk, haláleset ügyében indított nyomozást a rendőrség, miután kedden egy holttestet találtak Győrben: az áldozat egy nő, aki gyilkosság áldozata lett, a közelben lövéseket is hallottak.

Speciális búvárok találtak egy lőfegyvert a Mosoni-Dunában, ezt használhatták a gyilkossághoz

Fotó: police.hu

Volt élettársa követhette el a gyilkosságot

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy az elhunyt nő volt élettársát gyanúsítják a bűncselekmény elkövetésével.

Fülöp József Attila ellen elfogatóparancsot adtak ki.

Azonosítását követően azonnal megindult ellene a hajtóvadászat; a győri rendőrök kutatómunkáját számos társhatóság és partnerszervezet segíti folyamatosan. Az 53 éves férfi azonban azóta sem került elő.

Speciális búvárok november 26-án találtak egy lőfegyvert a Mosoni-Dunában, amiről a nyomozók azt feltételezik, hogy ez a bűncselekmény elkövetésének eszköze.

Ennek tisztázása szakértői kérdés.

A lakosságot továbbra is arra kérik, ha a férfi hollétéről tudnak, arról értesítsék a rendőrséget.