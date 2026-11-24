Vallott az ír férfi a budapesti gyilkosság ügyében

Szeptemberben még tagadta bűnösségét, a pénteki tárgyaláson azonban fenntartotta korábbi beismerését. Az ír férfi elismerte, hogy ő ölte meg volt feleségét Budapesten, az előre kiterveltséget viszont továbbra is vitatja.