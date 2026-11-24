Haláleset ügyében nyomoz a rendőrség, miután Győrben egy holttestet találtak. A nő gyilkosság áldozata lehet, a közelben lövéseket hallottak.
Gyilkosság történhetett november 24-én délelőtt. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába érkezett kedden bejelentés, miszerint Győr külterületén lövéseket hallottak – írja a police.hu.
A rendőrök a helyszínen egy nő holttestét találták meg.
Az ügyben a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűntetőeljárást indított, a helyszíni szemle és a körülmények pontos tisztázása jelenleg is folyamatban van.
Vallott az ír férfi a budapesti gyilkosság ügyében
Szeptemberben még tagadta bűnösségét, a pénteki tárgyaláson azonban fenntartotta korábbi beismerését. Az ír férfi elismerte, hogy ő ölte meg volt feleségét Budapesten, az előre kiterveltséget viszont továbbra is vitatja.