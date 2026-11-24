Ahogy arról az Origo is beszámolt, gyilkosság történhetett november 24-én délelőtt. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába érkezett kedden bejelentés, miszerint Győr külterületén lövéseket hallottak.

Gyilkosság Győrben: egy nőt lelőttek

Gyilkosság Győrben: ezt a férfit keresi a rendőrség

A lövöldözés miatt kivonuló rendőrök Győr külterületén egy nő holttestét találták meg.

A Kisalföldnek helyiek arról számoltak be, hogy a TEK tíz autóval érkezett a helyszínre, először azt hitték, katonai akció zajlik. A helyszín, a töltés felett helikopter köröz, és civil ruhás nyomozók is járják a környéket.

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Fülöp József Attila ellen, őt gyanúsítják a gyilkossággal. Az 53 éves férfi ismerőse lehetett az áldozatnak. Az emberölés miatt körözöt férfi fotóját ide kattintva nézheted meg.