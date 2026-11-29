A 15 éves gyermekét egyedül nevelő nővel volt élettársa végezhetett, a férfit azóta is nagy erőkkel keresi a rendőrség. Fülöp József Attila ellen elfogatóparancsot adtak ki, és már a legkeresettebb bűnözők toplistájára is felkerült.

A feltételezett gyilkost, Fülöp József Attilát azzal gyanúsítják, hogy Győr külterületén, a Duna partján végzett volt barátnőjével. Fotó: police.hu

A Duna partján ölhette meg volt barátnőjét

A TV2 Híradója szerint Fülöp József Attilát azzal gyanúsítják, hogy Győr külterületén, a Duna partján végzett volt barátnőjével. A nő albérletben lakott, és egyedül nevelte 15 éves gyermekét.

A pár korábban szakított, a férfi azonban nem tudta elfogadni a kapcsolat végét.

A környéken egy helyi lakó a TV2 riporterének azt mondta, hogy öt lövést hallott. Korábban három dörrenésről számoltak be. A lövések pontos számát a rendőrség egyelőre nem erősítette meg.

A kutyának is nyoma veszett

A helyiek a TV2 riporterének arról is beszéltek, hogy szerintük a férfi a nő megölése után a kutyájával, majd saját magával is végezhetett. Az ebnek ugyanis azóta nyoma veszett. Ezt azonban semmilyen hatósági információ nem támasztja alá, ráadásul a rendőrök további holttestet sem találtak. Ezért továbbra is keresik Fülöp József Attilát.

Az 53 éves Gönyűn lakó férfi ellen elfogatóparancs van érvényben, a felkutatásában pedig több társhatóság és partnerszervezet is részt vesz.

Mint korábban megírtuk, kedden egy nő holttestét találták meg Győrben. A rendőrség haláleset ügyében indított nyomozást, majd közölte, hogy az áldozat volt élettársát gyanúsítják a bűncselekmény elkövetésével.

November 26-án speciális búvárok egy lőfegyvert is találtak a Mosoni-Dunában.

A nyomozók feltételezése szerint ez lehetett a bűncselekmény során használt fegyver, ennek tisztázása azonban szakértői vizsgálat feladata.