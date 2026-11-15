Nem akarta aláírni a válási papírokat, inkább meggyilkolta feleségét a kegyetlen férj

Akár élete végéig börtönben maradhat az a 42 éves floridai férfi, aki orlandói otthonukban végzett a feleségével, miután megtagadta, hogy aláírja a válási papírokat. A gyilkosság 2025 márciusában történt, a napokban pedig döntés született a bűncselekmény kapcsán.

Kegyetlen gyilkosság: otthonukban végzett feleségével a férj / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Joey Zhou

Kegyetlen gyilkosság: otthonukban végzett feleségével a férj

A rendőrség közlése szerint az áldozat, a 42 éves Takeshia Eads nem sokkal korábban nyújtotta be a válókeresetet, a férfi, Lamar Antonio Bryant azonban nem volt hajlandó aláírni a válási papírokat. A gyilkosság napján Bryant délután fél négy körül felvette a lányukat az iskolánál, mialatt úgy tűnt, mintha ittas lenne és tiszteletlenül viselkedett.

A férfi ezután a gyermekével és egy másik lánnyal, aki állítólag a fiával járt, elhajtott az intézménytől egy italbolthoz, és vett egy üveg alkoholt, amelyből folyamatosan ivott, majd egy olyan raktárhelyiséghez ment, amelyet - a lánya elmondása szerint -, kábítószerek és lőfegyverek tárolására használt.

Lamar Bryant egyedül hagyta el a járművet, és a raktárhelyiséghez ment, majd a melegítőruhája elülső zsebeiben tartott kézzel tért vissza a járműhöz. Beszállás után két lőfegyvert vett elő a zsebeiből, és a középkonzolra helyezte őket

- derült ki a vallomásból.

Bryant ezután az otthonukhoz hajtott, ahol Eads a verandán ült a másik lányukkal. Amikor megérkeztek, a két utas kiszállt az autóból, Bryant pedig a lánya táskájába rejtette a lőfegyvereket, és azt mondta neki, hogy rejtse el őket a ház mögött. A férfi ezalatt szemmel láthatóan ideges volt, mivel azt gyanította, hogy egy rendőrségi helikopter repül a ház felett. Miután a helikopter eltűnt, Bryant fogta a fegyvereket és bement házba, mialatt Eads a fürdőszobában tartózkodott.

A lány, aki a nővel a verandán ült, később azt mondta a nyomozóknak, nagyjából 15-20 perccel később lövésekre emlékeztető „pukkanásokat” hallott. Ekkor besietett a házba, és látta, amint Bryant kilép a fürdőszobából. Amikor ezt követően megkérdezte tőle, mi történt, a férfi vállat vont, azt állította, hogy "semmi", majd elhagyta a lakást.

A lány ezután megtalálta az édesanyját a fürdőszobában és tárcsázta a 911-es segélyhívószámot. A rendőrség szerint a helyszínen tett megfigyeléseik megegyeztek a szemtanúk beszámolóival a történtekkel kapcsolatban.

A nyomozás alapján Lamar Bryant tudatosan döntött úgy, hogy meggyilkolja Takeshia Bryantet. Nincs bizonyíték arra, hogy Takeshia Bryant lőfegyverrel rendelkezett volna, vagy hogy a gyilkosság idején fenyegette volna Lamar Bryantet

- olvasható a tanúvallomásban.