Egy 92 éves férfit gyilkossági kísérlettel vádolnak, miután a gyanú szerint egy műanyag zacskóval próbálta megfojtani a feleségét.

Gyilkossági kísérlet: egy zacskóval próbálta megfojtani feleségét az idős férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Gyilkossági kísérlet: egy zacskóval próbálta megfojtani feleségét az idős férfi

A Louisville-i Metropolita Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a járőrök egy idősotthonból érkezett családi erőszakról szóló bejelentésre vonultak ki október 28-án. Az otthon egyik lakóját, Bert Morrist állítólag videóra vették, amint egy műanyag zacskót húz a felesége arcára, majd befogja az orrát. A rendőrség közölte, hogy a személyzet közbelépett és értesítette a hatóságokat.

Morrist letartóztatták, és gyilkossági kísérlet, valamint elsőfokú fojtogatás vádjával illeték. Az áldozatot kórházba szállították, állítólag még október 29-én is eszméletlen állapotban volt.

A nyomozóknak adott interjúban Morris azt mondta, hogy a feleségének "meg kellett halnia". Az esettel kapcsolatban egy másik személyt is letartóztattak: az otthon egyik gondozója, a 42 éves Terrence Gabie a vád szerint 71 másodpercen keresztül videózta az esetet. Az idézés szerint a férfi elmulasztott segítséget vagy támogatást nyújtani az áldozatnak, annak ellenére, hogy tudta, az áldozat veszélyben van. Az áldozatot végül egy nővér választotta el Morristól.

A nyomozás jelenleg is aktívan zajlik - írja a True Crime News.