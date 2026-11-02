Újabb esetek derültek ki: nemcsak Gyömrőn találtak életveszélyes tárgyakat a gyerekeknek szánt halloweeni édességekben

Amint arról beszámoltunk, a gyömrői Liget Lakóparkban tartott halloweeni édességgyűjtés során olyan nyalánkságok kerültek a gyerekekhez, amelyekbe veszélyes fémtárgyakat rejtettek: az egyikben szöget, egy másikban csavart, a harmadikban pedig drótdarabot találtak a szülők. A 24.hu megkeresésére az önkormányzat közölte: az elmúlt órákban további családok is panaszt tettek, sőt, már a Gyömrő melletti Péteri településen is felfedeztek egy ugyancsak fémdarabot tartalmazó cukorkát. Így jelenleg öt konkrét eset ismert a nyomozó hatóság előtt. Hozzátették, a halloweeni esemény során egy gyermek rosszul lett és orvosi ellátásra szorult, ám az egyelőre nem tisztázott, hogy állapota összefüggésben áll-e bármilyen manipulált édességgel.

Már öt eset ismert a hatóságok előtt Gyömrőn és környékén (Fotó: Gyömrő Város Önkormányzata)

Kisberk Szabolcs, a település polgármestere hangsúlyozta: a gyermekek testi épségét veszélyeztető cselekményekkel szemben a városvezetés zéró toleranciát képvisel. Arra kérik a szülőket, hogy alaposan ellenőrizzék a gyermekeik által gyűjtött édességeket, és beszélgessenek velük az elővigyázatosság fontosságáról. A lakosságot pedig arra buzdítják, hogy aki hasonló esettel találkozott, haladéktalanul értesítse a rendőrséget, az érintett édességet és annak csomagolását pedig őrizze meg a hatósági vizsgálat számára.

Súlyos testi sértés kísérlete miatt nyomoz a rendőrség Gyömrőn

Az ügyben a Monori Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérletének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. A hatóság azt, hogy aki a rendezvény idején és helyszínén látta az édességek kihelyezését, vagy gyanús, szokatlan viselkedésű személyt észlelt, jelentkezzen a rendőrségen.

Várják azok jelentkezését is, akik a helyszínről származó édességből fogyasztottak, vagy abban idegen tárgyat, például tűt vagy szöget találtak.

A rendőrség kéri azokat az autósokat is, akik a rendezvény környezetében közlekedtek, és gépjárművük fedélzeti kamerája rögzíthette az eseményeket, hogy felvételeikkel segítsék a nyomozást.

Bejelentést hivatali munkaidőben, személyesen a Monori Rendőrkapitányságon, vagy akár névtelensége megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámon, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 06-27-505-600-as telefonszámon tehet.