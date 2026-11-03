Tűk, szögek és cián a halloweeni édességekben: valós veszély vagy modern kori téboly?

Amint arról az Origo is beszámolt, a gyömrői Liget lakóparkban tartott halloweeni eseményen olyan édességek kerültek a gyerekekhez, amelyekbe veszélyes fémtárgyakat: szöget, csavart, drótdarabot rejtettek. Később kiderült, a Gyömrővel szomszédos Péteri településen is találtak fémdarabot tartalmazó cukorkát, így jelenleg öt konkrét eset ismert a nyomozó hatóság előtt. Az ügyben a Monori Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.
Nem csak Magyarországon találtak idegen tárgyakat a halloweeni édességekbe rejtve
A halloweeni csokigyűjtés hagyománya évről évre népszerűbbé válik Európa-szerte. Idén a gyömrői esethez hasonló édességmanipulációkról érkezett hír Németországból és Ausztriából is – írja a Potfolio.
Bremervörde (Észak-Németország): Egy kilencéves kislány nyelve megsérült, amikor beleharapott egy csokirúdba, amely egy legkevesebb öt centiméter hosszú gombostűt rejtett.
München: Egy szintén kilencéves gyermek olyan bonbonba harapott, amelyben egy szög volt, de szerencsére időben ki tudta köpni, így nem sérült meg.
Burg (Fehmarn szigete): Egy 11 éves kislány a barátnőjével gyűjtött édességet, amikor egy csokiszeletben egy 3 centiméteres varrótűre bukkant.
Umpferstedt (Weimar közelében): Két gyermek (11 és 12 évesek) a gyűjtött rágógumikban talált fémcsatokat.
A probléma Ausztriát sem kímélte: Linz Oed kerületében egy 28 éves apa bukkant szögekre a gyerekei által halloweenkor kapott csokoládérudakban és rágógumikban.
Számos konkrét, dokumentált eset történt világszerte
Kanadában a halloween utáni napokban többször is adtak ki hatósági figyelmeztetéseket:
2021 és 2024 között a torontói rendőrség több esetben indított nyomozást, miután a szülők varrótűket találtak csokoládészeletekben. 2024-ben és 2026-ban Quebec és Új-Skócia tartományok több körzetében jelentettek kis méretű gombostűket és varrótűket a gyerekek csokoládéiba szúrva.
Az Egyesült Államokból származik a legtöbb történet:
Például 2021-ben Pennsylvania államban fém varrótűket találtak gyermekek csokoládészeleteiben, ami miatt a helyi rendőrség felszólította a lakosságot az összes csomagolt édesség átvizsgálására.
2018-ban és 2019-ben Ohio és Wisconsin államokban vékony fém pengéket rejtettek el csokoládékba és rágógumikba. Néhány esetben a gyermekek szája meg is sérült, amikor beleharaptak a manipulált édességekbe.
A hatóságok Észak-Írországban és Angliában is több alkalommal is beszámoltak arról, hogy csokoládészeletekbe szúrt varrótűket találtak szülők, miután gyermekeik befejezték a csokigyűjtést.
Kiterjedt kutatás leplezte le a mítoszt
Évtizedek óta rettegnek a szülők Amerika-szerte, hogy a halloweeni csokigyűjtés során egy elmebeteg szomszéd mérgezett cukorkát ad a gyerekeknek. Az igazság viszont az, hogy ez a veszély a valóságban soha nem létezett, pusztán egy társadalmi szorongás szülte városi legendáról van szó.
Joel Best szociológus és kutatótársa, Gerald T. Horiuchi eredetileg 1985-ben publikálták átfogó elemzésüket, amelyben a legnagyobb amerikai lapok (például a New York Times és a Los Angeles Times) több évtizedes híradásait fésülték át. Az eredmény megdöbbentő volt: egyetlen olyan igazolt eset sem történt, ahol egy idegen szándékosan, mérgezett édességgel bántott volna egy gyermeket. A riasztó hírverések hátterében szinte kivétel nélkül teljesen más állt.
- Egy kaliforniai esetben például egy kislány összeesését a mérgezett cukorkáknak tulajdonították, ám kiderült, hogy veleszületett szívbetegsége volt.
- 1970-ben Detroitban egy kisfiú halálát először heroinos cukorkával hozták összefüggésbe, de a nyomozók kiderítették, hogy a gyermek valójában az egyik rokona házában találta meg és fogyasztotta el a kábítószert.
- A történelemben mindössze egyetlen olyan dokumentált tragédia történt, amikor valóban cián került a halloweeni édességbe, de az elkövető itt sem egy ismeretlen őrült volt. 1974-ben a texasi Pasadenában a nyolcéves Timothy O'Bryan halt meg mérgezett cukorkától. A nyomozás során kiderült, hogy a kisfiú apja rejtette a mérget a csokiba, csak azért, hogy felvehesse a fiára kötött jókora életbiztosítási összeget. Az apát a bíróság végül elítélte, és 1984-ben kivégezték.
Mi táplálja az évtizedes, országos pánikot?
A szakértők szerint a mérgezett édességektől való félelem mindig olyan időszakokban lángolt fel, amikor az amerikai társadalmat valamilyen mély trauma rázta meg.
Az 1982-es Tylenol-mérgezések után – amikor valaki több ember halálát okozva ciánt fecskendezett a boltokban lévő gyógyszerkapszulákba – példátlan hisztéria söpört végig az Egyesült Államokban.
A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után pedig már olyan pletykák terjedtek, hogy a terroristák a plázákban osztogatott édességekkel akarják mérgezni a gyerekeket.
A valódi veszély egészen máshol keresendő
A baleseti statisztikák szerint halloween éjszakáján a gyerekekre valóban leselkedik egy súlyos veszély, de az nem a csokipapír alatt van: október 31-én négyszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy gyermeket elüt egy autó, mint az év bármely más napján. A szadista szomszédok helyett így a sötétben száguldozó autók jelentenek igazi kockázatot.