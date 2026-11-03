Tűk, szögek és cián a halloweeni édességekben: valós veszély vagy modern kori téboly?

Amint arról az Origo is beszámolt, a gyömrői Liget lakóparkban tartott halloweeni eseményen olyan édességek kerültek a gyerekekhez, amelyekbe veszélyes fémtárgyakat: szöget, csavart, drótdarabot rejtettek. Később kiderült, a Gyömrővel szomszédos Péteri településen is találtak fémdarabot tartalmazó cukorkát, így jelenleg öt konkrét eset ismert a nyomozó hatóság előtt. Az ügyben a Monori Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.

Ismeretlen tettes vagy tettesek veszélyes fémtárgyakat rejtettek a halloweeni édességekbe (Fotó: illusztráció/Pexels)

Nem csak Magyarországon találtak idegen tárgyakat a halloweeni édességekbe rejtve

A halloweeni csokigyűjtés hagyománya évről évre népszerűbbé válik Európa-szerte. Idén a gyömrői esethez hasonló édességmanipulációkról érkezett hír Németországból és Ausztriából is – írja a Potfolio.

Bremervörde (Észak-Németország): Egy kilencéves kislány nyelve megsérült, amikor beleharapott egy csokirúdba, amely egy legkevesebb öt centiméter hosszú gombostűt rejtett.

München: Egy szintén kilencéves gyermek olyan bonbonba harapott, amelyben egy szög volt, de szerencsére időben ki tudta köpni, így nem sérült meg.

Burg (Fehmarn szigete): Egy 11 éves kislány a barátnőjével gyűjtött édességet, amikor egy csokiszeletben egy 3 centiméteres varrótűre bukkant.

Umpferstedt (Weimar közelében): Két gyermek (11 és 12 évesek) a gyűjtött rágógumikban talált fémcsatokat.

A probléma Ausztriát sem kímélte: Linz Oed kerületében egy 28 éves apa bukkant szögekre a gyerekei által halloweenkor kapott csokoládérudakban és rágógumikban.

Számos konkrét, dokumentált eset történt világszerte

Kanadában a halloween utáni napokban többször is adtak ki hatósági figyelmeztetéseket:

2021 és 2024 között a torontói rendőrség több esetben indított nyomozást, miután a szülők varrótűket találtak csokoládészeletekben. 2024-ben és 2026-ban Quebec és Új-Skócia tartományok több körzetében jelentettek kis méretű gombostűket és varrótűket a gyerekek csokoládéiba szúrva.

Az Egyesült Államokból származik a legtöbb történet:

Például 2021-ben Pennsylvania államban fém varrótűket találtak gyermekek csokoládészeleteiben, ami miatt a helyi rendőrség felszólította a lakosságot az összes csomagolt édesség átvizsgálására.