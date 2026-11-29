Megtalálták a csépai temető ellopott lélekharangját, a tettesek pedig rendőrkézre kerültek – számolt be a sikeres nyomozásról a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Egy testvérpár lopott el egy rézharangot egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei temetőből. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Egy testvérpár lopott el egy rézharangot egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei temetőből

A bűncselekményre még november 20-án derült fény, amikor Pintér Csaba Gábor polgármester a közösségi médiában jelentette be: az éjszaka folyamán ismeretlenek elvitték a település temetőjének értékes, félmázsás vörösréz harangját. A településvezető a feljelentés mellett 50 ezer forintos nyomravezetői díjat is felajánlott, hogy mielőbb visszaszerezzék a közösség számára fontos tárgyat.

A kunszentmártoni nyomozók végül alig egy hét alatt felgöngyölítették az ügyet. Először annak a személynek a nyomára bukkantak, aki megvásárolta a lopott harangot, rajta keresztül pedig gyorsan eljutottak magukhoz a tolvajokhoz is.

Kiderült, hogy a bűncselekményt egy fiatal, 19 és 21 éves testvérpár követte el. A két férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol lopás gyanúja miatt hallgatták ki őket, a lélekharang pedig a hétvégére már visszakerült eredeti helyére.