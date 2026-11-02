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Ajka

Rejtélyes haláleset Ajkán: holttest került elő a Csónakázó-tóból

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Tragédia történt hétfő reggel Ajkán, ahol egy 52 éves helyi férfi vesztette életét a Csónakázó-tóban. A rendőrséghez lakossági bejelentés érkezett, miután valaki holttestet vett észre a vízben.
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AjkaholttestCsónakázó-tó

Egy 52 éves ajkai férfi vesztette életét hétfő reggel a Csónakázó-tóban. A rendőrséghez reggel érkezett lakossági bejelentés, miután valaki egy holttestet vett észre a vízben. A helyszínre rendőrök, tűzoltók és mentők is kivonultak, de a férfi életét már nem tudták megmenteni - írja a VEOL.

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Holttestet találtak Ajkán - Fotó: Archív / Tisler Anna

Megszólalt a rendőrség a holttestről

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentés hétfőn reggel 6 óra 24 perckor érkezett. A hatóságok elsődleges adatai alapján idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

A haláleset körülményeit a rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja.

Augusztusban egy víztározóból került elő egy holttest Debrecenben.

 

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