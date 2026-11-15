Tragédia Szabolcsban: holttestet találtak egy családi házban

Holttestet találtak egy kigyulladt családi házban vasárnap délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Győrteleken – közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt Szabolcsban, holttestre bukkantak az eset helyszínén.

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Rutkai-Dér Vivien tájékoztatása szerint a száz négyzetméteres családi ház egyik helyiségében berendezési tárgyak égtek. A tűzoltók érkezésekor már nem volt tűz, az ingatlan azonban füsttel telítődött – írja a szon.hu.

A házban egy idős nő holttestét találták meg.

A katasztrófavédelem vizsgálja az eset körülményeit – tette hozzá a főhadnagy.