Tragédia Szabolcsban: holttestet találtak egy családi házban

Tragikus eset történt vasárnap délelőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, holttestet találtak egy kigyulladt családi házban Győrteleken.
Holttestet találtak egy kigyulladt családi házban vasárnap délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Győrteleken – közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
Rutkai-Dér Vivien tájékoztatása szerint a száz négyzetméteres családi ház egyik helyiségében berendezési tárgyak égtek. A tűzoltók érkezésekor már nem volt tűz, az ingatlan azonban füsttel telítődött – írja a szon.hu.
A házban egy idős nő holttestét találták meg.
A katasztrófavédelem vizsgálja az eset körülményeit – tette hozzá a főhadnagy.