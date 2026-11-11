Rejtélyes haláleset Mezőberényben – megszólalt a rendőrség az utcán talált holttest ügyében

Október 28-án reggel 7 óra 15 perc körül egy férfi holttestét találták meg Mezőberényben, az Ady utcában. A rendőrség kezdetben azt feltételezte, hogy a férfi közlekedési baleset áldozata lehetett, ezért vizsgálatot indítottak a haláleset körülményeinek tisztázására.

A holttest megtalálása után felmerült a közlekedési baleset gyanúja

Fotó: Szabó Imre / Illusztráció

A rendőrség orvosszakértő bevonásával vizsgálta az esetet. A nyomozás során tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket elemeztek, valamint megvizsgálták az elhunyt sérüléseit.