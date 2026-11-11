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holttest

Rejtélyes haláleset Mezőberényben – megszólalt a rendőrség az utcán talált holttest ügyében

25 perce
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Október végén egy férfit találtak holtan Mezőberény egyik utcájában. A holttest megtalálását követően felmerült, hogy közlekedési baleset történhetett, ezért a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálta az eset körülményeit. A hatóságok most ismertették a vizsgálat eredményét.
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holttestBékés megyeMezőberény

Október 28-án reggel 7 óra 15 perc körül egy férfi holttestét találták meg Mezőberényben, az Ady utcában. A rendőrség kezdetben azt feltételezte, hogy a férfi közlekedési baleset áldozata lehetett, ezért vizsgálatot indítottak a haláleset körülményeinek tisztázására.

A holttest megtalálása után felmerült a közlekedési baleset gyanúja
A holttest megtalálása után felmerült a közlekedési baleset gyanúja
Fotó: Szabó Imre / Illusztráció

A rendőrség orvosszakértő bevonásával vizsgálta az esetet. A nyomozás során tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket elemeztek, valamint megvizsgálták az elhunyt sérüléseit.

A holttest vizsgálata kizárta a közlekedési balesetet

A beszerzett bizonyítékok alapján a rendőrség megállapította, hogy a férfit nem ütötte el jármű, és nem történt közlekedési baleset. A vizsgálat azt is kizárta, hogy az elhunytat bántalmazták volna – írja a BEOL.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi halálát korábbi, illetve közvetlenül a halálát megelőző eséseiből származó sérülései okozhatták.

 

 

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