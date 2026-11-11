Rejtélyes haláleset Mezőberényben – megszólalt a rendőrség az utcán talált holttest ügyében

Október 28-án reggel 7 óra 15 perc körül egy férfi holttestét találták meg Mezőberényben, az Ady utcában. A rendőrség kezdetben azt feltételezte, hogy a férfi közlekedési baleset áldozata lehetett, ezért vizsgálatot indítottak a haláleset körülményeinek tisztázására.
A rendőrség orvosszakértő bevonásával vizsgálta az esetet. A nyomozás során tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket elemeztek, valamint megvizsgálták az elhunyt sérüléseit.
A holttest vizsgálata kizárta a közlekedési balesetet
A beszerzett bizonyítékok alapján a rendőrség megállapította, hogy a férfit nem ütötte el jármű, és nem történt közlekedési baleset. A vizsgálat azt is kizárta, hogy az elhunytat bántalmazták volna – írja a BEOL.
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi halálát korábbi, illetve közvetlenül a halálát megelőző eséseiből származó sérülései okozhatták.