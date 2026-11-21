Rendőrök és mentők vonultak ki szombat délelőtt a veszprémi Erzsébet ligetbe, ahol egy holttestet találtak.
Egy fiatal nő holttestét találták meg szombat délelőtt Veszprémben, az Erzsébet liget sétányán – számolt be róla a Veol.hu. A helyszínre több rendőrautó és mentőegység is érkezett. A történtekről a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott.
Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentők a helyszínen egy 30 év körüli nő halálát állapították meg.
Nem merült fel idegenkezűség a holttest megtalálásával kapcsolatban
Nagy Judit, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a nő halálával kapcsolatban nem merült fel idegenkezűség gyanúja.
A rendőrség az eset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.
A nő halálának pontos okáról egyelőre nem közöltek további részleteket.