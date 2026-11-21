Egy fiatal nő holttestét találták meg szombat délelőtt Veszprémben, az Erzsébet liget sétányán – számolt be róla a Veol.hu. A helyszínre több rendőrautó és mentőegység is érkezett. A történtekről a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott.

Holttestet találtak a veszprémi Erzsébet ligetben

Fotó: Veol.hu

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentők a helyszínen egy 30 év körüli nő halálát állapították meg.

Nem merült fel idegenkezűség a holttest megtalálásával kapcsolatban

Nagy Judit, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy a nő halálával kapcsolatban nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

A rendőrség az eset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

A nő halálának pontos okáról egyelőre nem közöltek további részleteket.