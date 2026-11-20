Egy coloradói házaspárt, akik több mint egy éven át egy felfújható matrac alatt rejtegették egy férfi holttestét, és a férfi személyazonosságát felhasználva igényelték a társadalombiztosítási ellátásait, öt év börtönbüntetésre ítéltek.
Az 58 éves James Agnew és az 57 éves felesége, Suzanne Agnew bűnösnek vallották magukat elhunyt emberi test megbecstelenítésében és személyazonosság-lopásban James O’Neill halálával összefüggésben.
Suzanne ítélethirdetésén Meegan Miloud kerületi bírónő erkölcsileg elítélendőnek nevezte a nő bűncselekményeit. Az ügyészség tájékoztatása szerint Miloud bűncselekményenként öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Suzanne-t, amelyeket egyidejűleg kell letöltenie, ezt követően pedig három év kötelező feltételes szabadlábra helyezés vár rá.
Ez nem pánik volt. Ez nem zavarodottság. Ez egy hosszú távú megtévesztés volt, amely ismételt, tudatos döntéseket igényelt a csalás folytatása és az elrejtés fenntartása érdekében
- mondta Trevor Moritzky kerületi ügyészhelyettes.
Moritzky azzal érvelt, hogy a hosszan tartó titkolózás veszélyeztette az O’Neill halálának okára és módjára vonatkozó bizonyítékokat, megfosztotta őt méltóságától, megakadályozta családját abban, hogy lezárja a dolgot, valamint akadályozta a nyomozást.
O’Neill családja is bírósághoz fordult, testvére pedig azt kérte, hogy emlékezzenek rá olyan személyként, amilyen volt, ne pedig a földi maradványai megtalálásának körülményei miatt.
Jim nem csupán egy test volt egy felfújható matrac alatt. Egy olyan ember volt, aki szeretett, aki nevetett, és akinek a jelenlétét mélyen hiányolják azok, akik igazán törődtek vele. Nem csak elrejtették a holttestét, ellopták a lehetőséget, hogy gyászoljuk őt.
Suzanne, aki kérte, hogy videóhívásban jelenhessen meg a meghallgatáson, szintén bírósághoz fordult, és sajnálatát fejezte ki a tettei által okozott kárért.
Mi vezetett a holttest elrejtéséhez és a személyazonosság-lopáshoz?
Az eset 2023 decemberére nyúlik vissza, amikor O’Neill elhunyt a coloradói Lakewoodban, az Agnew házaspárral közös otthonában. A vádlottak azt mondták az ügyészeknek, hogy a férfi 2023. december 3. körül halt meg, majd a halálhír bejelentése helyett egy ragasztószalaggal biztosított műanyag matracba rejtették a holttestét.
Az ezt követő hónapokban a pár állítólag lépéseket tett annak érdekében, hogy másokkal elhitesse, hogy O’Neill még él. Időnként telefonhívásokban és e-mailekben kiadták magukat neki, miközben hozzáfértek a számlájára befizetett társadalombiztosítási kifizetésekhez, és a bankkártyáját használták saját hasznukra történő vásárlásokhoz.
A helyzet 2025 júniusában került a hatóságok figyelmébe, amikor O’Neill testvére segítséget kért a Lakewood-i rendőrségtől, miután nem tudta megerősíteni a férfi hollétét. Amikor egy egyenruhás megérkezett a házhoz, egy Jamesként azonosított férfi azt mondta, hogy nem akar kapcsolatot tartani a családjával. Azonban a rendőr testkamerás felvételeinek áttekintése után O’Neill testvére megerősítette, hogy a férfi nem az, akinek vallja magát.
James és Suzanne később azt mondták a hatóságoknak, hogy O’Neill elköltözött, és nem tudják, hol van.
A nyomozók ezt követően megvizsgálták O’Neill számláját érintő pénzügyi tranzakciókat, mielőtt házkutatást tartottak volna a lakásban. A kerületi ügyészség szerint 2025. július 3-án egy leeresztett matrac alatt találták meg a férfi maradványait.
Egy korábbi nyilatkozat szerint Suzanne állítólag azt mondta a nyomozóknak, hogy körülbelül két héttel egy 2023 decemberi segélyhívás után arra ébredt, hogy O’Neill meghalt. A hatóságoknak mindezt azért nem jelentette, mert saját elmondása szerint nem akarta "feladni" O’Neillt. Azt is elárulta, hogy a holttestet azért rejtették el, mert kutyáik elkezdték rágni a maradványokat.
James még 2026 márciusában bűnösnek vallotta magát, és a következő hónapban öt év börtönbüntetésre ítélték. Suzanne később, júniusban bűnösnek vallotta magát, és november 2-án ugyanezt a büntetést kapta - írta a People.