Drámai mentés a Balatonon: a 8 fokos vízből húztak ki egy részeg horgászt

A Somogy vármegyei rendőrség közlése szerint november 7-én reggel érkezett segélyhívás a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságra. A bejelentő arról számolt be, hogy a kikötő közelében felborult egy csónak, és valaki a vízbe esett.

Vízirendőrök mentették ki a felborult csónakjába kapaszkodó balatoni horgászt. (Fotó: Somogy megyei rendőrség)

A fonyódi vízirendőrök azonnal a helyszínre indultak. Az 55 éves férfit a felborult csónakba kapaszkodva találták meg a 8 fokos Balatonban.

Kritikus állapotban volt a balatoni horgász

Egy motorcsónakkal érkező segítő közreműködésével a rendőrök a szolgálati hajóba emelték a horgászt, majd visszavitték a kikötőbe.

A rendőrségi közlemény szerint a férfi ittas volt.

A mentők megállapították, hogy testhőmérséklete kritikus szintre csökkent, ezért kórházba szállították.

A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a hideg vízben akár percek alatt életveszélyes állapot alakulhat ki. Arra kérik a vízre szállókat, hogy viseljenek mentőmellényt, és indulás előtt ne fogyasszanak alkoholt.