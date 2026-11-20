A vádirat szerint a férfi 2026 júliusában, a kora reggeli órákban jelent meg az idős nő nagykőrösi otthonánál. Azért mászott át a kerítésen, hogy értékeket lopjon a házból, ahová végül a nyitott ajtón keresztül jutott be.

Betört az idős nő otthonába, majd a nyakából tépte ki az aranyláncot.

Az idős nő nyakából tépte ki az aranyláncot

A sértett a hátsó udvarról vette észre az idegent, ezért utána ment, és felszólította, hogy hagyja el az ingatlant. A férfi azonban a vád szerint nem távozott, hanem odalépett hozzá, és kitépte nyakából az aranyláncát.

Ezután átkutatta a házat, magához vett három szál cigarettát, valamint kivett néhány ezer forintot az asszony pénztárcájából. A nő többször is távozásra szólította fel, de nem merte fizikailag megakadályozni.

A vádlott végül futva menekült el, ám még az ingatlan területén elhagyta az aranyláncot és a pénzt. A rendőrök egy órán belül elfogták.

A Ceglédi Járási Ügyészség kifosztás bűntettével vádolja a letartóztatásban lévő férfit. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Bűnösségéről a Nagykőrösi Járásbíróság dönt.