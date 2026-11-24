Egy utas kiesett a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után, a baleset miatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között egy ideig nem jártak vonatok.

InterCity-ből esett ki egy utas / Fotó: Pixabay

Az InterCity vonatbaleset részletei

Az MTI értesülései szerint a Budapest–Miskolc közötti járatoknál jelentős változásokra kell számítani. A Mávinform szerint a baleset miatt Mezőkövesd és Mezőkeresztes-Mezőnyárád között korábban leállt a vonatközlekedés, de az egyik vágányon azóta már megindulhatott a forgalom. A másik vágányon továbbra is tart a helyszínelés, a vasúti közlekedés átszervezése folyamatban van.

A balesetben érintett vonat Miskolc és Sátoraljaújhely felé tartó utasait átszállítják az egy órával később közlekedő Tokaj InterCityre. A Hidasnémeti és Kassa felé utazóknak a helyszínelés végéig a vonaton kell várakozniuk.

A változás az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégiókat nem érinti, Füzesabony, Hatvan felől ezeket a járatokat javasolják Budapest felé.