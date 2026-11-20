Az ír férfi beismerő vallomása a Budai Központi Kerületi Bíróságon zajló büntetőper pénteki tárgyalásán került elő. A bíróság ismertette a vádlott nyomozás során tett vallomását, amelyben elismerte, hogy 2025 januárjában Budapesten ő okozta japán volt felesége halálát.

Már nem tagad az ír férfi.

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Fordulatot hozott az ír férfi vallomása

A vádlott a tárgyaláson megerősítette a nyomozati vallomásában foglaltakat. Ezzel szemben a szeptemberi előkészítő ülésen még nem ismerte el bűnösségét.

A férfi ugyanakkor továbbra is tagadta, hogy volt felesége megölése előre kitervelt gyilkosság lett volna. Korábban a nő halálát balesetként próbálta feltüntetni.