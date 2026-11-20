Szeptemberben még tagadta bűnösségét, a pénteki tárgyaláson azonban fenntartotta korábbi beismerését. Az ír férfi elismerte, hogy ő ölte meg volt feleségét Budapesten, az előre kiterveltséget viszont továbbra is vitatja.
Az ír férfi beismerő vallomása a Budai Központi Kerületi Bíróságon zajló büntetőper pénteki tárgyalásán került elő. A bíróság ismertette a vádlott nyomozás során tett vallomását, amelyben elismerte, hogy 2025 januárjában Budapesten ő okozta japán volt felesége halálát.
Fordulatot hozott az ír férfi vallomása
A vádlott a tárgyaláson megerősítette a nyomozati vallomásában foglaltakat. Ezzel szemben a szeptemberi előkészítő ülésen még nem ismerte el bűnösségét.
A férfi ugyanakkor továbbra is tagadta, hogy volt felesége megölése előre kitervelt gyilkosság lett volna. Korábban a nő halálát balesetként próbálta feltüntetni.