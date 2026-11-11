Autóakkumulátorba rejtették a drogokat – két embert fogtak el a rendőrök Budaörsön

Három kábítószer-fogyasztót fogtak el november 7-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX–XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai. Az elfogott személyek egy negyedik ismerősüket nevezték meg terjesztőként, akit a rendőrök még aznap elfogtak soroksári otthonában – számolt be az esetről a rendőrség hivatalos oldalán.
A soroksári férfi lakásának átkutatásakor 1,6 gramm fehér, kábítószergyanús port találtak. A gyanúsított kihallgatásán elmondta, hogy a továbbértékesített drogot egy budaörsi panzióban vásárolta. Állítása szerint az anyagot nem pénzért, hanem szívességi alapon adta tovább ismerőseinek.
A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.
Egy budaörsi panzióban folytatódott a kábítószer utáni kutatás
A nyomozók a férfi vallomása alapján egy budaörsi panzióhoz jutottak, ahol egy nőt és egy férfit találtak.
A szoba átkutatásakor a rendőrök a következő kábítószergyanús anyagokat találták:
- több mint 600 gramm fehér, kristályos anyagot;
- 80 gramm zöld színű anyagot;
- szürke színű tablettákat.
A tiltott szereket előre kiporciózva, simítózáras műanyag tasakokban, tégelyekben és üvegekben tárolták. A rendőrök egy digitális mérleget, egy crackpipát és több mint kétmillió forint készpénzt is lefoglaltak.
A kutatás során kiderült, hogy a kábítószergyanús anyagok és a pénz jelentős részét egy kiürített gépkocsi-akkumulátor házába rejtették, amely a szoba padlóján állt.
Az előzetes szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek.
Tagadta a kábítószer-kereskedelmet a két gyanúsított
A rendőrök a panzióban tartózkodó nőt és férfit elfogták, majd kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették őket.
Mindketten tagadták a bűncselekmény elkövetését. A rendőrség kezdeményezte a letartóztatásukat.