Autóakkumulátorba rejtették a drogokat – két embert fogtak el a rendőrök Budaörsön

Három kábítószer-fogyasztót fogtak el november 7-én a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX–XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai. Az elfogott személyek egy negyedik ismerősüket nevezték meg terjesztőként, akit a rendőrök még aznap elfogtak soroksári otthonában – számolt be az esetről a rendőrség hivatalos oldalán.

A lefoglalt kábítószerek egy része

Fotó: Police.hu

A soroksári férfi lakásának átkutatásakor 1,6 gramm fehér, kábítószergyanús port találtak. A gyanúsított kihallgatásán elmondta, hogy a továbbértékesített drogot egy budaörsi panzióban vásárolta. Állítása szerint az anyagot nem pénzért, hanem szívességi alapon adta tovább ismerőseinek.

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

Egy budaörsi panzióban folytatódott a kábítószer utáni kutatás

A nyomozók a férfi vallomása alapján egy budaörsi panzióhoz jutottak, ahol egy nőt és egy férfit találtak.

A szoba átkutatásakor a rendőrök a következő kábítószergyanús anyagokat találták:

több mint 600 gramm fehér, kristályos anyagot;

80 gramm zöld színű anyagot;

szürke színű tablettákat.

A tiltott szereket előre kiporciózva, simítózáras műanyag tasakokban, tégelyekben és üvegekben tárolták. A rendőrök egy digitális mérleget, egy crackpipát és több mint kétmillió forint készpénzt is lefoglaltak.

A kutatás során kiderült, hogy a kábítószergyanús anyagok és a pénz jelentős részét egy kiürített gépkocsi-akkumulátor házába rejtették, amely a szoba padlóján állt.

Az előzetes szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a lefoglalt anyagok kábítószernek minősülnek.

A rendőrök a kábítószerek mellett több mint kétmillió forint készpénzt is lefoglaltak

Fotó: Police.hu

Tagadta a kábítószer-kereskedelmet a két gyanúsított

A rendőrök a panzióban tartózkodó nőt és férfit elfogták, majd kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették őket.

Mindketten tagadták a bűncselekmény elkövetését. A rendőrség kezdeményezte a letartóztatásukat.