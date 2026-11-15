Bántalmazhatták a gyerekeket egy kecskeméti óvodában, nyomoz a rendőrség - videó

Több gyerek is beszámolt a a kecskeméti piarista óvodában történt állítólagos bántalmazásokról, a rendőrség nyomozást indított az ügyben. A szülők szerint volt olyan eset, amikor egy óvónő megszoríthatta egy gyermek nyakát, illetve egy másik gyereket a szőnyegre dobhatott – tudta meg az RTL.

Súlyos vádak egy kecskeméti óvónő ellen: több gyerek is beszámolt a történtekről

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Több gyerek is rossz óvodai élményekről számolt be

Az egyik édesanya az RTL-nek arról beszélt, hogy már a nyári szünet előtt több, az óvodába járó gyermek számolt be otthon fizikai bántalmazásra utaló történetekről.

Elmondása szerint 7-8 gyerek is beszélt hasonlókról, köztük nyakszorításról, illetve arról, hogy az óvónő egy gyermeket felemelt, majd a szőnyegre dobott, mert nem jött ki a mosdóból.

A szülő szerint gyermekét is megviselték a történtek. Mint mondta, amikor aznap az óvodába érte ment, a gyerek meglátta, elsírta magát, és a megszokottól eltérően nem szaladt oda hozzá. Később, otthon beszélt arról, mi történt.

Egy másik szülő elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Szerinte az óvodapedagógus feladata az elevenebb gyerekek kezelése is, a fizikai fenyítésnek pedig nincs helye a pedagógiában.

Rendőrségi nyomozás indult a kecskeméti óvodában

Az ügyről először az Index írt október végén. Az RTL úgy tudja, hogy

novemberben a rendőrség nyomozást indított. Ezt az érintett óvodát fenntartó piarista rend is megerősítette.

A fenntartó közlése szerint már júniusban belső vizsgálatot indítottak, amelynek megállapítása szerint „igen valószínű”, hogy ismétlődően előfordulhatott erős testi fogás. Az érintett pedagógust arra figyelmeztették, hogy ilyen módszer nem lehet a pedagógiai eszköztár része.

Októberben újabb szülői panasz érkezett, ezért ismét vizsgálat indult.

Ennek lezárásáig az érintett óvodapedagógus csak másik szakember jelenlétében lehet a gyerekek között.

A piarista rend hangsúlyozta: sem fizikai, sem lelki bántalmazást, illetve a gyermekek méltóságát sértő fegyelmezést nem fogadnak el.

Az egyház egy másik, nagykanizsai óvodájában tavaly szintén hasonló ügy miatt indult eljárás. Akkor szülők azt állították, hogy a vezető óvónő több gyermeket megpofozott. A rendőrség tájékoztatása szerint abban az ügyben jelenleg is folyamatban van a nyomozás.