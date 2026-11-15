Késsel rabolta ki vak, idős szomszédját egy férfi Miskolcon - videó

Tavaly egy Miskolcon élő, látássérült nyugdíjas nő otthonába tört be a vele egy emeleten lakó szomszédja, majd késsel fenyegetőzve pénzt követelt tőle. Az asszony ijedtében a számlák befizetésére félretett pénzéből 20 ezer forintot adott neki, de a támadó ezzel nem elégedett meg – derül ki a TV2 híradójának helyszíni riportjából.

Késsel fenyegette meg vak, idős szomszédját egy miskolci férfi, aki 20 ezer forintot rabolt el tőle.

Fotó: TV2

Még 10 ezer forintot követelt

A férfi további 10 ezer forintot követelt, ám a látássérült nyugdíjas nem tudott többet adni neki. Az elkövető ezután elmenekült. A nő a Gondosóráján keresztül kért segítséget, így értesítették a hatóságokat.

Négy és fél év börtönt kapott

A férfi a bíróságon mindent beismert, és azt mondta, nagyon megbánta, amit tett. A bíróság a beismerését és megbánását enyhítő körülményként értékelte, ezért mérsékelte a szabadságvesztés időtartamát.

Az elkövetőt másodfokon 4 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték.