Az emberölés miatti vád alóli felmentést és kényszergyógykezelés elrendelését indítványozza a vádhatóság egy férfi ügyében, aki kórós elmeállapotban minden ok nélkül konyhakéssel agyonszurkált egy embert egy baranyai kistelepülésen. A késelés idén áprilisban történt.

Kényszergyógykezelést kérnek az ok nélkül késelő férfi ügyében / Fotó: unsplash.com

Kényszergyógykezelést kérnek az ok nélkül késelő férfi ügyében

A Baranya Megyei Főügyészség a közleményében azt írta, a 29 éves férfi az utcán odalépett egy férfihez, akit több alkalommal mellkason, nyakon és halántékon szúrta egy konyhakéssel, majd távozott a helyszínről.

A bántalmazás következtében a megszurkált áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másnap a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette.

Az ügyészség megállapítása szerint a kórós elmeállapotú vádlott a bűncselekmény elkövetésekor pszichés betegsége miatt képtelen volt tette következményeinek felismerésére, illetve az ennek megfelelő cselekvésre - írja az MTI.

A letartóztatásban levő férfi kóros elmeállapotára figyelemmel a bűncselekmény vádja alóli felmentésére tett indítványt az ügyészség, egyben indítványozta kényszergyógykezelése elrendelését - olvasható a közleményben.