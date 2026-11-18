Emberölési kísérlet miatt emeltek vádat egy nő ellen, aki karácsony másnapján ötször megszúrta a férjét egy késsel Szombathelyen. A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg

Egy szombathelyi nő megkéselte férjét karácsonykor (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Szombathelyi késelés karácsonykor

A vádirat szerint a nő 2025. december 26-án enyhén ittasan ért haza közös lakásukba. Férje számon kérte az italozás miatt, majd hangos veszekedés alakult ki közöttük. A házaspár fenyegetőzött és dulakodni kezdett, közben a férfi egyszer arcul ütötte a feleségét, és felszólította, hogy költözzön el.

A veszekedés után a nő magához vett egy konyhakést, és ötször megszúrta a neki háttal álló férjét. A szúrások a sértett hátát, felkarját és válltájékát érték.

A sebesült férfi kimenekült a lakásból, de az udvaron elvesztette az eszméletét. A nő eközben a mosogatógépbe tette a kést, majd átment a szomszédhoz, és segítséget kért, férje ájultan feküdt.

A mentőket végül a szomszéd hívta ki.

A szombathelyi késelés áldozata közvetlen életveszélybe került, és csak az időben érkező szakszerű orvosi ellátásnak köszönhetően maradt életben. Az ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő nővel szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Az ügyben a Szombathelyi Törvényszék hoz majd döntést.

Megkéselte utasát egy budapesti taxis

Kis híján tragédia lett egy hajnali szóváltásból Budapest belvárosában. Késsel támadt külföldi utasára egy taxis, majd a menekülő férfi után hajtott. A 2024 áprilisában történt támadás miatt most emelt vádat az ügyészég.