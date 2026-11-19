Mindössze két nappal a szabadulása után halálra késelt egy férfit egy dél-karolinai lakos azon a bulin, ahol állítólag éppen az ő börtönből való szabadulását ünnepelték.

Két nappal a szabadulása után halálos késelést követett el a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Az 50 éves Cedrick Cunninghamet hétfőn gyilkossággal és erőszakos bűncselekmény során elkövetett fegyverbirtoklással vádolták meg a 42 éves Andre Smith halálával összefüggésben a Richland megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint. Az áldozatot szombaton holtan találták meg egy autóban a dél-karolinai Hopkinsban, egy nagy vágással a mellkasán.

A jelentések szerint Cunningham és Smith ismerték egymást, és a gyanú szerint összeverekedtek, mielőtt Cunningham szombaton megszúrta őt. Az áldozat elhajtott a helyszínről, de nem messze a késelés helyszínétől az árokba hajtott, ahol a seriffhelyettesek még járó motorral találták meg az autóját. Egyelőre nem tisztázott, min veszett össze a két férfi a feltételezett gyilkosság előtt.

A gyanúsított férfit jelenleg az Alvin S. Glenn büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva. Az áldozat halálának körülményeiről további részleteket nem osztottak meg.

A halálos késelés előtt fegyveres bűncselekmény miatt ült több évet a börtönben a férfi

A bírósági iratok szerint Cunningham egy 2019-es, fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény miatt került korábban szövetségi börtönbe, amelyért 10 év börtönbüntetésre ítélték. Az ügy egyéb dokumentumai azt mutatják, hogy Cunningham korábbi kábítószerrel kapcsolatos ítéletei miatt a szövetségi fegyveres visszaeső bűnözőkről szóló törvény (Armed Career Criminal Act) értelmében visszaeső fegyveres bűnözőnek minősült. Ez a szövetségi jogszabály súlyosbított büntetést szab ki azokra a lőfegyverbirtoklásért elítélt személyekre, akiket korábban már többször elítéltek erőszakos bűncselekmények vagy súlyos kábítószer-bűncselekmények miatt.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy egy bíró 2023-ban elutasította Cunningham könyörületességi alapon benyújtott szabadlábra helyezési kérelmét - írta a The Independent.