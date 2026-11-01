Késelés történt egy halloweeni buliban: 5 tinédzser sérült meg

Öt tinédzser súlyosan megsérült, miután késelés áldozatai lettek egy halloweeni bulin. A rendőröket szombaton helyi idő szerint 22:30 után riasztották az Eastleigh közelében fekvő Chandler's Ford település Park Road nevű utcájához. A sérült tinédzsereket - három 16 és két 17 éves fiút - kórházba szállították.

5 tinédzser sérült meg súlyosan egy késelésben Chandler's Fordban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Vizsgálja a rendőrség a késelés körülményeit

A Hampshire-i rendőrség közölte, hogy úgy vélik, egy ismeretlen csoport jutott be egy buliba a Park Roadon található címen a késelések előtt. Jelenleg szemtanúkat keresnek a nyomozáshoz.

A rendőrségi kordon még vasárnap is érvényben volt az utcában. Egy szemtanú elárulta a BBC-nek, hogy a késelés után több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Egy másik szemtanú azt mondta, hogy látta, amint valaki kirohan a házból, és azt kiabálja, hogy megkéselték és két ember üldözi.

Liz Jarvis, Eastleigh képviselője a vasárnapi X-en közzétett bejegyzésében ezt írta: "Gondolataim az áldozatokkal, családjaikkal és mindazokkal vannak, akiket érintett a tegnapi Chandler's Fordban történt incidens, és köszönetet mondok a helyi rendőrségnek és a mentőszolgálatoknak a gyors reakciójáért."