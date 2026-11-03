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kettős gyilkosság

Nem emlékszik rá, hogy egyetlen éjszaka alatt két embert vert halálra

23 perce
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Azt állítja, semmire sem emlékszik abból az éjszakából, amikor két embert halálra vert. A 36 éves férfi másfél évvel ezelőtt egy erdőben végzett barátnőjével és egy ismerősével, most pedig a bíróságon beszélt a történtekről.
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kettős gyilkosságtv2 híradótárgyalás

A kettős gyilkosság ügyében folyó büntetőeljárás tárgyalásán a vádlott azt mondta, nem emlékszik arra, hogy megölte a két áldozatot. Állítása szerint csak másnap, amikor meglátta a vért a kezén, döbbent rá, hogy mit tett.

Kettős gyilkosság: a férfi azt állítja, nem emlékszik rá, hogy megölte áldozatait
 Kettős gyilkosság: a férfi azt állítja, nem emlékszik rá, hogy megölte áldozatait Fotó: Mediaworks

A 36 éves férfi másfél évvel ezelőtt egy erdőben verte halálra barátnőjét és egy ismerősét. A TV2 Híradó beszámolója szerint azért támadt rájuk, mert félreérthetetlen helyzetben találta őket.

A tárgyaláson az ügyeletes mentősök is tanúskodtak. Beszámolójukban a helyszínen tapasztaltakról és a két áldozat állapotáról is megrázó részleteket ismertettek.

 

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