Nem emlékszik rá, hogy egyetlen éjszaka alatt két embert vert halálra

A kettős gyilkosság ügyében folyó büntetőeljárás tárgyalásán a vádlott azt mondta, nem emlékszik arra, hogy megölte a két áldozatot. Állítása szerint csak másnap, amikor meglátta a vért a kezén, döbbent rá, hogy mit tett.

Kettős gyilkosság: a férfi azt állítja, nem emlékszik rá, hogy megölte áldozatait Fotó: Mediaworks

A 36 éves férfi másfél évvel ezelőtt egy erdőben verte halálra barátnőjét és egy ismerősét. A TV2 Híradó beszámolója szerint azért támadt rájuk, mert félreérthetetlen helyzetben találta őket.

A tárgyaláson az ügyeletes mentősök is tanúskodtak. Beszámolójukban a helyszínen tapasztaltakról és a két áldozat állapotáról is megrázó részleteket ismertettek.