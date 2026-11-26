Korábban beszámoltunk arról, hogy tűz ütött ki egy családi házban Kisbéren. A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatása szerint a házban két embert találtak, akik közül az egyiket kivitték a házból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, míg a másik lakót a hatósági vizsgálatig nem mozdították meg. A TV2 Híradó később megtudta, hogy a házban egy idős házaspár lakott, akiknek az életét már nem lehetett megmenteni.

Két ember életét követelte a kisbéri tűz / Fotó: TV2 Híradó

Két ember életét követelte a kisbéri tűz

A vármegyei katasztrófavédelem szóvivője a híradóban elmondta, a tűzoltók légzésvédelem mellett hatoltak be a házba, majd átvizsgálták azt, megbontották a tetőt és több vízsugárral oltották a lángokat. Hozzátette, az ingatlanban két elhunyt idős embert találtak.

A tragédia miatt a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított. A TV2 Híradó információi szerint a rendőrség is nyomoz, közigazgatási eljárás indult.

Pocsajon pedig szerda hajnalban menekült az utcára egy öttagú család, miután kigyulladt a házuk tetőszerkezete. Az épület lakhatatlanná vált, ezért rokonokhoz kellett költözniük.