Biztonsági kamerák rögzítették, amint egy kislány lopott termékeket töm pizsamájában egy boltban - feltehetőleg szülei utasítására. A bolttulajdonos, Shamly Sud megdöbbent, miután megnézte a kislányról készült felvételeket, akit körülbelül háromévesnek becsült.

Anyja utasítására lopott egy kislány (Képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Anyja utasítására lopott egy kislány

Shamly végignézte, ahogy a kislány körülbelül öt dolgot tömött a pizsamanadrágjába a skóciai, Glasgow-i üzletében. Azt állítja, hogy a gyermek egyik szülője és egy fiatalabb testvére elterelte a figyelmet, miközben a kisgyerek elkövette a lopást. A tulajdonos szerint egyértelmű volt, hogy a kislány anyjától kapott utasításokat.

Találtunk néhány hiányzó tárgyat, és amikor visszanéztünk a kamerába, megdöbbenve láttuk, hogy egy kisgyermekről van szó. A gyermek nem lehetett több háromévesnél. Egy fiatalabb testvérével és az édesanyjával jött be. Körbejárták a boltot, felvettek pár dolgot, és letették az amerikai áru mellé. A gyerek ezután felvette őket, és beletömte őket a pizsamanadrágjába. Ezt néhányszor megtették, majd felvették a két terméket, és a pénztárhoz vitték

- mondta a tulajdonos, hozzátéve, hogy végig háttal álltak a kamerának.

Az 55 éves Shamly, aki 11 üzletet üzemeltet, és 2011 óta teljes munkaidőben dolgozik a kiskereskedelemben, azt mondta, hogy a boltokból történő lopások minden idők legmagasabb szintjén vannak. Bár a rendőrségnek jelentik az eseteket, semmilyen intézkedés nem történik - írja a Daily Star.

Nem a gyerek a hibás. Egyik gyerek sem születik tolvajnak

- emelte ki az eset kapcsán.