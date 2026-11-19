A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség közleménye szerint egy férfi november 14-én este az intézmény kerítésén átmászva jutott be a szolnoki Hetényi Géza kórház épületébe, majd a negyedik emeleten egy betegszobába ment be, ahol három alvó betegtől különböző értékeket vitt el: mobiltelefont, sporttáskát és ruházatot, valamint készpénzt és személyes iratokat is eltulajdonított.

A kórházban lopott, majd a biztonsági őrre támadt egy férfi / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A kórházban lopott, majd a biztonsági őrre támadt

A férfira az egyik biztonsági őr figyelt fel, aki felszólította, hogy feküdjön a földre, ő azonban nem engedelmeskedett, inkább menekülni próbált, és könyökével arcon ütötte az őrt. Dulakodás közben az őr gázspray-vel fújta le a férfit, majd egy másik biztonsági őrnek a kórház földszintjén sikerült megakadályoznia, hogy a gyanúsított elhagyja az épületet.

Az elsőként intézkedő őr ismételten felszólította a férfit, hogy adja meg magát, aki erre ezúttal sem volt hajlandó, ezért az őr ismét gázspray-t használt, a férfi pedig újra megütötte az arcát.

A Szolnoki Járási Ügyészség rablás bűntette és háromrendbeli kifosztás bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája egyetértett az ügyészség indítványával, és elrendelte a büntetett előéletű férfi letartóztatását. Az ügyben a gyanúsított ellen rablás és háromrendbeli kifosztás miatt folyik eljárás - írja az ATV.